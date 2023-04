Bizarrap y Lali Espósito se mostraron juntos en el backstage de uno de los tres shows que dio el productor musical en el Hipódromo de Palermo el pasado fin de semana, y los rumores sobre su primera colaboración en una "Bzrp Music Session" revolucionaron las redes sociales.



El video donde se ve a los artistas conversando se viralizó rápidamente y las especulaciones de los fanáticos con una colaboración juntos se replicaron de a miles: "Colaboren ya, Biza, te lo pido", "¿Estarán planeando algo estos dos?", "Una sesión con Lali", "Bueno, a ver, hagan un tema","Para cuando la session pop, Biza", fueron algunos de los mensajes.

La cantante acaba de lanzar su nuevo álbum llamado "Lali", y se encuentra en el país haciendo su promoción.

El "Biza", por su parte, dio sus primeros shows en Argentina y se mostró conmovido por la convocatoria de sus fans, que según se estima superaron los 60 mil en los tres días de espectáculos.

“No sé si saben, pero es mi primer show propio, y la verdad que es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No… no sé, no me salen las palabras, les juro que estoy muy emocionado”, aseguró el productor al finalizar su primera presentación.

