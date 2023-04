Todo se encamina a unas PASO porteñas con dos candidatos del PRO. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que sigue pensando que debería haber un único candidato amarillo en las primarias, como había acordado con Mauricio Macri antes de que los puentes volaran por los aires. Aunque le agregó un "pero": "Pero nadie puede obligar a otro a que no se presente". Y con esto, abrió la puerta a que haya más de un candidato del PRO en las internas, un escenario al que Jorge Macri ya se adelantó. Habrá que ver si, como comentan en los mentideros, Larreta se juega por apoyar a Fernán Quirós, que es su claro preferido. Lo que es seguro es que Patricia Bullrich hará campaña por Jorge Macri, incluso con recorridas conjuntas.



Hasta ahora, oficialmente, siguen en carrera tres candidatos: además de Quirós y Jorge Macri, está Soledad Acuña, aunque todo indica que la ministra de Educación porteña se verá forzada a bajarse para despejar el frente larretista. La semana pasada, en un giro de su posición, Jorge Macri dijo que no le importaba competir con otros candidatos del PRO, además de con Martín Lousteau, porque era capaz de ganarle a todos. Quirós contraatacó con la idea de un candidato único definido por encuestas.



Solo puede quedar uno



"Tenemos que trabajar para que haya un solo candidato del PRO en las PASO, pero nadie puede obligar a otro a que no se presente. No voy a obligar a nadie con el dedo a que no se presente", sostuvo Larreta en una reversión de su posición de que tenía que sí o sí haber un único candidato. Es una forma de reescribir el acuerdo al que había llegado con Mauricio Macri.



"Todos los que quieran presentarse se puede presentar. Yo no voy a ir con el dedo a obligar a alguien, todos tienen derecho. Mi opinión es que deberíamos tratar de ponernos de acuerdo. Si lo logramos, tendremos un solo candidato, si no no, pero vamos a tratar de generar ese consenso para ponernos de acuerdo", dijo Larreta. Ese acuerdo requerirá un nuevo cara a cara con Macri para definir las candidaturas porteñas.



La pregunta es: si hay dos candidatos, ¿Larreta blanqueará que el suyo es Quirós? Hay quienes afirman que sí, lo que dejará la disputa configurada en dos bloques muy claros con ganadores y perdedores después de las PASO (claro que, si gana Lousteau, pierden todos. ¿O Larreta no?).



Larreta, en tanto, se volvió a diferenciar de la postura de Macri de "semi-dinamitar todo". "Argentina ya está dinamitada. Preguntale a la gente que tuvo que dejar de pagar la prepaga, el que no paga el seguro del auto y sale a manejar con miedo. Ya estamos dinamitados. Hay que pacificar, hay que traer paz y progreso", retrucó Larreta.

Sobre Macri, no obstante, sostuvo que nada se rompió. "Siento que no se destruyó nada. Hace 23 años que trabajamos juntos y a lo largo de esos años tuvimos diferencias", aseguró Larreta. También dijo que por ahora acompaña "a los tres candidatos".



Bullrich espalda con espalda



Como respuesta a la estrategia larretista, es probable que Bullrich incremente su presencia en la campaña porteña: concretamente, que haga campaña y acompañe en recorridas a Jorge Macri. Ella ya se pronunció por el ministro de Gobierno, al igual que Mauricio Macri, que dijo que Larreta va a terminar por bajar a sus candidatos. Eso no está pasando. De hecho, Larreta apuntaló a Quirós con un jefe de campaña de su armado nacional: Alvaro González.



Bullrich, de paso, dedicó el fin de semana a atacar al jefe de Gobierno: “Lo veo con más miedo a tomar decisiones”, aseguró, para dejarlo como el tibio y acuerdista. "Horacio es mucho más de tratar de arreglar con los mismos actores que hoy tenés en la Argentina", aseguró Bullrich. Los ataques nacionales se trasladarán sin problemas a la interna porteña, si Bullrich camina junto con Jorge Macri. No sería la primera vez: Bullrich lo cruzó cuando Larreta retiró la policía del sitio a la casa de Cristina Fernández de Kirchner para impedir manifestaciones a favor. No sería raro que comience a señalar otras diferencias con su gestión porteña.