A mediados del año pasado se conformó en Salta la Asociación de Choferes Profesionales Unidos de Salta (Choprusa), con el objetivo de atender las demandas que tienen los trabajadores que se encuentran al volante en la actividad privada y pública de la provincia. En ese marco, pide que el Estado provincial reconozca a los trabajadores que se desempeñan en la administración pública con el cargo de choferes.

"Desde hace 10 años estamos tratando de organizarnos y lograr el cargo de chofer que no existe en la administración pública (provincial)", relató a Salta/12 el presidente de Choprusa, Orlando Mamaní, quien aseguró que en el país solo dos provincias lograron tal reconocimiento: Buenos Aires, en 2009, y Río Negro, en 2019. "En esas dos provincias se logró el cargo gracias al reclamo permanente de compañeros", expresó.

Mamaní dialogó con este medio desde Coronel Juan Solá, más conocido como Morillo (en el departamento Rivadavia), ya que trabaja en la administración pública provincial y estaba en un viaje. A modo de ejemplo, dijo que cuando se dan estos traslados por fuera de la ciudad capital, la jornada puede empezar a las 8 y concluir a las 21. "No tenemos inconvenientes de hacer el trabajo, pero nunca nos reconocieron como choferes", ya que suelen transportar bienes del Estado o personas, sostuvo.

Además dijo que al no tener el reconocimiento como "choferes", el pago que se brinda desde la administración pública es bajo la denominación de "servicios generales", que en la escala salarial es la más baja al interior del Estado provincial. Mamaní afirmó que el no reconocimiento de la función que efectivamente cumplen lleva a que cobren un monto menor a lo que realmente representa su tarea, dado que "transportamos vidas y bienes del Estado, lo que hace que la profesión sea de mayor responsabilidad que un administrativo".

"No quieren reconocer el trabajo que hacemos, sobre todo en este momento de problemas económicos que hay en todo el país", agregó, señalando que en algunas situaciones los vehículos estatales sufren algún desperfecto y eso provoca que tengan que esperar varias horas hasta hasta que se logre solucionar ese inconveniente o se les envíe otro transporte.

Actualmente la Asociación está conformada por 200 choferes, pero Mamaní indicó que en toda la provincia suele haber una planta de 800 a 900 trabajadores al volante, entre los conductores de ambulancias, de vehículos de seguridad, de tareas fluviales, entre otras.



La creación de la organización fue con el objetivo de "hacer sentir el reclamo", a pesar de que la entidad no tiene representación gremial. "Aún así, tratamos de mantenernos en contacto porque como grupo sabemos donde está el otro y si requiere auxilio, se lo damos", manifestó. La obtención de la personería también les posibilitó armar capacitaciones y mantener una formación actualizada en el rubro, por lo que están a la espera de poder constituir una sede para el desarrollo de sus tareas.

No obstante, de manera previa a la conformación de Choprusa, el grupo de trabajadores logró -a través de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- que se les otorgue el ítem 175, que les da la figura de chofer. Dicho ítem tiene un valor aproximado de 11 mil pesos, y se aprobó a inicios de 2022, tras insistentes reclamos durante la pandemia por la desprotección que padecían los trabajadores. Sin embargo, para los choferes ese ítem no reconoce la totalidad de su trabajo.

Es más, aseguraron que desde el momento en que se les otorgó ese monto, desde el área Parque Automotor del gobierno provincial les dijeron que "cuando ellos requieran nuestros servicios estábamos obligados a asistir por ese ítem". Además, dijeron que se los obliga a mantener el mínimo de un viaje al interior de la provincia, a pesar de que varios trabajadores mantienen sus obligaciones laborales únicamente en la capital salteña. "Otros choferes no tenemos problemas (en viajar al interior), pero ahora resulta que los presionan a los choferes para que viajen sí o sí para que cobren por este ítem", denunció Mamaní. Eso derivó en que algunos renuncien al beneficio.

El presidente de la Asociación reiteró que la necesidad de que se los reconozca en el cargo de choferes tiene que ver con poner en valor la labor que realizan ya que se trata de un trabajo "pesadísimo y que con el tiempo nos lleva al desgaste prematuro de nuestros cuerpos", puesto que muchos terminan con problemas en los riñones o perdiendo la audición de un oído, como los padecimientos más habituales en la profesión. "Es una tarea que raya el exceso laboral", manifestó.

Mamaní dijo que desde que conformaron la entidad pidieron insistentemente reuniones con el Ejecutivo provincial, pero no obtuvieron respuestas. "No nos toman en cuenta, aún cuando elegimos esta profesión y la ejercemos con la mayor responsabilidad posible", indicó al tiempo que destacó que no han mantenido siniestros viales en el desempeño de sus tareas. "Pertenecemos a un Estado donde no podemos fallar", indicó.