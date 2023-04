Santiago Maratea, influencer con más de 3 millones de seguidores en Instagram, lanzó este jueves una colecta virtual para pagar la deuda de Independiente, club que cuenta con un pasivo estimado de más de 20 millones de dólares. Durante las primeras, consiguió más de 324 millones de pesos de los aproximadamente 8.800 millones de pesos que se necesitan para cubrir esa deuda.

“Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares y está en un momento bastante crítico. Hicimos un cálculo y, si de los 6 millones de hinchas que tiene el club, 2. 200.000 ponen 4 mil pesos cada uno, pagamos el total de la deuda”, dijo a través de una historia que publicó desde el estadio de Independiente. Luego, compartió cuatro links: uno de 4 mil pesos, otro de 8 mil, y dos más de 16 mil y 32 mil, y dejó además un alias para quienes deseen dar otras cifras.

La colecta se realiza a través de Mercado Pago, con el alias "maratearojo" o con el CVU: 0000003100056132456587.

La colecta fue lanzada poco después de brindar una conferencia desde el estadio junto a Miguel “Pepé” Santoro, una gloria del “Rojo”, en la cual contó cómo comenzó la iniciativa, cómo piensa llevarla a cabo y en la que también informó que el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión. Además, reveló que no es hincha del club, a pesar de que lo hicieron socio desde la dirigencia, aunque admitió que a futuro sentirá “los colores”.

Santiago Maratea estuvo acompañado por Miguel "Pepe" Santoro. Imagen: NA.

Cómo empezó y dónde juntará el dinero recaudado

“Esto empezó con un meme sobre mí haciendo una colecta para Independiente y terminó siendo cada vez más real. Y también tuvo que ver con que hace tres meses empecé a jugar al fútbol en un club de barrio y empecé a estar más vinculado al fútbol. En ese contexto se me ocurrió que podía ser posible”, contó Maratea.

“Se me ocurrió que era una colecta en la que no tenía que convocar a personas que no sean de Independiente, aunque son todos bienvenidos, esto se trataba de organizar a la gente de Independiente que sabe lo que está pasando y que necesita alguien que organice, junte esa plata y asegure que esa plata vaya a donde tiene que ir”, agregó.

A su vez, contó que para llevarla a cabo pensó en pedirle a un hincha su cuenta de Mercado Pago y juntar la plata ahí, pero cómo eso podría causarle un problema a ese fanático en un futuro optó por crear un fideicomiso.

En este sentido, explicó: “No sé si muchos saben qué es, yo me enteré hace tres semanas. Después de hablar con abogados y contadores, armamos un fideicomiso especial que es solo de los hinchas, lo que lo vincula con el club es solo la deuda a pagar. El objetivo es pagar las deudas que tiene Independiente, algunas de ellas, no todas, pero las más importantes, o las más urgentes”.

"Se van a pagar en un orden lógico: primero lo urgente y luego lo secundario. Primero, la deuda que nos pone el agua al cuello", informó, y en ese sentido hizo hincapié en la necesidad de juntar lo más rápido posible los casi 6 millones de dólares que se le debe a América de México por el mediocampista Cecilio Domínguez, deuda por la que está inhibido el club.

Luego, se refirió a que “hay un rumor de que yo me estoy llevando un 20 por ciento de lo recaudado. Por un lado, es falso, lo que yo me llevaría es un 5 por ciento que ni siquiera es para mí, sino que es para pagar los gastos que sale el fideicomiso”.

Al concluir, precisó que “hace dos años que hago colectas, y siempre digo que lo que hago no es 100% caridad, tiene que ver con cómo nos organizamos con nuevas tecnologías para llegar a soluciones colectivas, en este caso dentro de un club”.