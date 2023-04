Santiago Maratea empezó a escribir su historia en Independiente hace poco más de dos semanas, tras la renuncia intempestiva de Fabián Doman a la presidencia del club, a seis meses de haber asumido junto a Néstor Grindetti y Juan Marconi. Fiel representante de las redes sociales, el influencer anticipó sus dichos de la conferencia de prensa con una serie de stories desde su perfil de Instagram (@santimaratea) en el que lo siguen tres millones y medio de personas.



Caminando por el campo de juego del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el joven de 30 años oriundo de San Isidro se sentó debajo del arco y explicó que “Independiente tiene una deuda muy grande que supera los 20 millones de dólares y está en un momento muy crítico”. También compartió cuatro links para sumarse a la campaña solidaria mediante aportes de $4.000, $8.000, 16.000 y 32.000 y dio un alias para transferencias superiores o inferiores a esos montos: "maratearojo".



Básicamente ratificó lo que fueron sus planteos de Twitter del 11 de abril, fecha en la que empezó a esbozar la chance de impulsar esta campaña inédita por la suma a conseguir y por realizarse para un club tan importante como Independiente. Cabe recordar que, por ejemplo, había recaudado más de 200 millones de pesos para el medicamento más caro del mundo que necesitaba una nena.

“Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115mil socios (que pagan 4mil pesos por mes). Si sólo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda. Beso”, publicó en ese entonces. En la story que grabó en el campo de juego les aclaró a los hinchas que con los recientes aumentos del dólar se precisarían “2.200.000 hinchas que pongan 4 mil pesos”.



Tras haberse hecho socio del club y recibido la mítica camiseta número 10, Maratea arrancó la conferencia contando qué lo trajo al club: dijo que el vicepresidente, Juan Marconi, fue el primero que lo convocó y que hace pocos meses empezó a entender más el mundo del fútbol cuando conoció la historia de FC Ezeiza, un equipo humilde al que ayudó a conseguir fondos para que pudiera alquilar la cancha y seguir jugando partidos. De hecho, él mismo se sumó como jugador después. También ratificó lo que podría sonar a chiste: “Esto empezó con un meme de que Maratea junte la plata y terminó siendo cada vez más real”.

Frente a un auditorio plagado de cámaras y de medios partidarios que no paraban de agradecerle, contó que en las diferentes campañas solidarias que realizó siempre armó “un ejército de empatizadores. Gente a la que le cuento lo que voy a hacer, empatizan y colaboran. En este caso la gente de Independiente entiende perfectamente lo que está pasando, lo único que falta es algo que los organice a todos para manejar tanta plata y después entiendo que parezca imposible que la plata vaya a donde tiene que ir pero así será. Todas mis colectas tienen una trazabilidad que las identifica en la que podés ver cada peso de donde viene y a dónde va”.

Explicó además que pedirle a un hincha que abriera una cuenta de Mercado Pago hubiera sido conflictivo y que la mejor herramienta para gestionar más de 8.800 millones de pesos es un fideicomiso. “No sé cuántos saben lo que es un fideicomiso. Yo me enteré hace algunas semanas, pero lo entendí bastante. Me asesoré con abogados y contadores para que sea de los hinchas, no tiene un vínculo con Independiente. Lo que lo vincula con el club es la deuda a pagar, pero esa plata no solamente no pasa por el club, sino que el manejo total de toda esa plata es mío. Sé que puedo manejar 20 millones de dólares sin que haya problema y sin que falte un peso”, sumó.



El objeto del fideicomiso es pagar las principales deudas que tiene el conjunto de Avellaneda de casi 6 millones de dólares con América de México, de 4.800.000 con Gonzalo Verón, ex jugador del club, y otras 25 más por sumas abultadísimas. En cuanto a la parte impositiva, dijo que los hinchas pagarán menos de esta forma que si lo juntara un particular. También quiso desestimar un rumor sobre el dinero que se llevaría por la tarea: “Entiendo que se quiera crear pánico de que hay algo que se está robando y también es muy de chorro pensarlo así. Aclaro que no me llevaré el 20% de lo recaudado. Es falso. Lo que me llevaría si se quisiera mal informar es un 5% que ni siquiera es para mí, sino que es para pagar todos los gastos que tiene el fideicomiso".



La iniciativa contó con el respaldo de un referente histórico del club como es Miguel Ángel Santoro, quien actualmente trabaja en las inferiores en la formación de arqueros y que consiguió una decena de títulos entre 1962 y 1973 en su etapa de arquero. “Es un momento de tristeza, pero da mucha alegría escucharlo. A Maratea le agradezco muchísimo trabajar a su lado. Uno a través de los años conoce a la gente, aunque él no tenía la camiseta del Rojo se la puso y la va a defender como el mejor. Yo era hincha de Maratea antes de conocerlo, de las colectas que menciona. Yo colaboré porque me parecieron muy sensatas y normales. Y uno se siente muy bien cuando puede ayudar”, contó “Pepe”. Mencionó que este año “49 chicos están trabajando todos los días sin poder participar porque nos comunicaron que la inhibición llega a las divisiones inferiores. Así que en este momento lo que menciona Santi es lo mejor. Que no quepa la menor duda de que esto va a ser con toda la transparencia y con todos los cuidados".

Por último, Maratea también se despegó de la teoría de que trabaja para el PRO y que lava plata a través de estas colectas: “No entiendo cómo se lava plata, pero no creo que sea poniéndola en blanco en una cuenta”. Recordó que en mayo de 2021 logró recaudar el dinero suficiente para que los 70 atletas argentinos fueran a competir a Guayaquil mediante el alquiler de un avión privado. “Los del Ministerio de Deporte de la Ciudad decían que salía como 200 mil dólares, pero cuando llamé para averiguar conseguí mágicamente un descuento y me lo dejaron a 120.000. Entonces la mentira se cae sola, entiendo que son teorías conspirativas”. La colecta sumó 74 millones de pesos en 53 minutos y superó los 300 millones en su primera jornada.