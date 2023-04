El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, anunció una nueva ruta aérea internacional que conectará Lima (Perú) con Salta (Argentina), para el incentivo del turismo y las economías regionales. También destacó que la provincia fue el destino más elegido del Previaje 4 y recibirá más de 75.000 turistas en la temporada baja de mayo y junio. Anunció además que firmaron tres obras nuevas con el gobierno provincial.

Esos anuncios fueron realizados por Lammens, en conferencia de prensa en la casa de gobierno de Salta, en el barrio Grand Bourg, donde estuvo acompañado por el ministro de Turismo y Deportes de la provincia, Mario Peña, y por el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mecola.

Lammens destacó que el vuelo de Lima a Salta es importante porque conecta a la provincia "directamente con el mundo (a través del aeropuerto internacional de la capital peruana), como ya lo hicimos también con Aerolíneas con el vuelo de San Pablo (Brasil)".

"Nosotros queríamos conectar no solamente Salta, sino los diferentes puntos turísticos importantes del país. Salta, sin ninguna duda, es uno de los grandes puntos turísticos del país. Recién decíamos a la CEO de Latam, con la que nos comunicamos vía virtual, que Salta es una de las joyitas que tiene Argentina para mostrar, y que hay que conectar directamente para que no haya un paso obligado por Buenos Aires", mencionó el ministro.

Antes de la conferencia, Lammes y Peña participaron de una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz y mantuvieron una comunicación por zoom con la gerenta de ventas de la empresa Latam, Paola Contardo.

Desde Latam informaron a los funcionarios que en diciembre reiniciarán sus vuelos sin escalas entre Salta y Lima con tres frecuencias semanales. La venta de los pasajes se habilitará en los próximos meses a través de su sitio web y agencias de viajes.

El ministro nacional también se refirió a los vuelos que conectan Salta con San Pablo (Brasil), en lo que trabajaron con el ministro salteño y con Aerolíneas Argentinas, "que tuvo una estrategia importante de cómo apuntalar el turismo receptivo y cómo traer dólares para Argentina", afirmó.

"Los primeros vuelos nos costaban un poco, no teníamos mucha demanda, dijimos con Mario 'hagamos una campaña bien agresiva de promoción de Salta' (...) El equipo nuestro de INPROTUR (Instituto Nacional de Promoción Turística) apoyó, el equipo de Salta también, estuvo ahí empujando, y hoy no sólo tiene una ocupación del 85% de los vuelos, Brasil es el principal mercado de turistas extranjeros que vienen a Salta".

Destino número 1

"Salta es el destino más elegido del Previaje 4. Por primera vez es el destino número uno de la Argentina (...), así que es una gran noticia y no es ninguna casualidad, es fruto de un trabajo enorme que ha hecho este equipo, que lidera el gobernador Sáenz, que lidera Mario Peña también, que lidera toda la gente que viene trabajando en Salta junto con el sector privado", afirmó Lammens.

Este Previaje es para mayo y junio, "así que Salta podemos decir que no va a tener temporada baja", agregó.

Lammens explicó que el Previaje fue diseñado y pensado para sostener al sector turístico, que considera uno de los más importantes de la economía argentina, "porque (antes de la pandemia) generaba empleo a nivel federal, porque generaba divisas, porque tenía una representación territorial muy capilar en cada pueblo de la Argentina".

El funcionario nacional recordó que el diseño del Previaje fue en el marco de la pandemia de la covid-19 cuando no se podía salir de la casa y el sector turístico junto al de la cultura fueron los más perjudicados. "Nosotros estábamos viendo viajes a futuro, estábamos viendo expectativas. Y eso lo puso al sector a caminar, a andar, a facturar, a las empresas a abrir, a los operadores, a los agentes de viaje a atender el teléfono, en los hoteles a tomar reservas. Bueno, pero eso fue concebido en ese momento, fue un plan revolucionario, fuimos felicitados como argentinos en todo el mundo. Después había que sostener un programa que había sido tan exitoso", sostuvo.

Lammens mencionó que el Previaje de octubre y noviembre del año pasado "funcionó muy bien", pero consideró que el cuarto "va a tener un impacto enorme en todo el país, especialmente en Salta va a tener un impacto de compras directas de más de $6.000.000 millones de pesos".

"Calculábamos recién, entre compras directas e indirectas, digamos, por lo que gaste el turista una vez que (venga) acá, arriba de los $10.000.000, más de 75.000 turistas van a estar visitando Salta en temporada baja con el Previaje. Así que me parece que es una enorme noticia", anunció.

Destacó asimismo que el Previaje, a nivel país, se usó sobre todo en hoteles de 3 y 4 estrellas, y un porcentaje insignificante en los de 5 estrellas."Es una buena señal porque escuchaba ahí a algunos que decían que es un programa que solamente servía para subsidiar a la clase alta, evidentemente quienes dicen eso no tienen buena fe o no tienen buena información", indicó. También mencionó el carácter federal de esta política pública. Y consideró que la provincia no sería el destino más elegido sin una oferta hotelera amplia y de productos turísticos, que se generó en estos últimos años.

"Seguimos haciendo obras en Salta"

Lammens se refirió además a los programas de la Nación, "Cincuenta destinos" y "La ruta natural", que proveen fondos a cada una de las 24 jurisdicciones del país para que realicen obras de infraestructura turística, "para mejorar la experiencia del viajero que visita nuestro país".

"En ese marco firmamos hoy tres obras importantes, dos que tienen que ver con la ruta natural, una que tiene que ver con Tolar (Grande) en el marco de Cincuenta destinos", anunció en Salta.

A su vez, Peña sostuvo que con los fondos de "La ruta natural" realizarán obras en el Camping de Campo Quijano y en Chicoana.

Respecto a los fondos de "Cincuenta destinos", el ministro de Turismo salteño indicó que desarrollarán "la señalética de la ruta 40, de la ruta del vino, que hace mucho tiempo de alguna forma estábamos viendo que era sumamente necesario". También indicó que otra obra es "la hostería nueva municipal de Tolar Grande", que se hará al frente de otra más pequeña que tiene el pueblo que será "puesta en valor". "Obviamente con una mirada federal", afirmó.

"Nosotros hemos llevado adelante obras en Aguaray, de senderos turísticos apuntando al norte argentino, hemos firmado con el ministro (de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan) Cabandié, la inversión. Estamos terminando los proyectos ejecutivos también con el acompañamiento de Matías (Lammens) en ese sentido para invertir casi 7.000.000 de dólares en tres parques nacionales que nos van a poner en valor y van a generar una oferta realmente importante", dijo Peña.

El ministro de Salta añadió que tienen una mirada puesta en el Parque Nacional Baritú, "por lo que significa dentro de la estructura de Parques Nacionales pero porque además tiene un sentido muy especial, desde la mirada que tenemos en nuestro gobierno del norte de la provincia, y generar trabajo en el norte de la provincia a través de la actividad turística creo que es una herramienta que nosotros con el sector privado tenemos para trabajar mucho potencial y poder llevar también allí, al norte de la provincia, beneficios que derrama esta actividad".

Dijo asimismo que están desarrollando 40 obras turísticas en 22 municipios de la provincia, algunas financiadas con los programas "Cincuenta destinos" o "La ruta natural" del Ministerio de Turismo de la Nación, otras con presupuesto provincial, y también con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aseguró que esperan terminar todas estas obras en los próximos 12 meses, que siete ya fueron finalizadas, otras "están al 10 o 15% (de ejecución), como puede ser el Centro de Convenciones de Cafayate, (y) hay obras que están por iniciar en Tolar Grande".