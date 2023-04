La familia de Michael Schumacher se querellará contra la revista Die Aktuelle por la publicación de una presunta entrevista con heptacampeón mundial de Fórmula 1 con respuestas generadas por un sistema de inteligencia artificial.



Así lo han dicho representantes de la familia a varios medios alemanes después de que la entrevista generara indignación entre los seguidores del expiloto que sufrió un grave accidente de esquí en 2013 y desde entonces no aparece públicamente.

"Michael Schumacher. La primera entrevista. Una sensación mundial", dice la revista en portada ilustrada con una gran fotografía del expiloto. En un texto más pequeño se dice que "suena engañosamente auténtica" y en el interior de la publicación se indica que la entrevista fue realizada a través de un programa de inteligencia artificial.



Esa indicación puede fácilmente ser pasada por alto por el lector de la entrevista que está titulada "Mi vida ha cambiado por completo".



En un pie de foto se juega con la ambigüedad acerca de si se trata de una entrevista auténtica donde Schumacher "por primera vez da respuestas desde su accidente de esquí o si "¿es verdaderamente nuestro Schumi el que habla?".



Desde su accidente Schumacher está recluido en su domicilio en Suiza y la familia da pocas informaciones sobre su estado de salud.



Existe un acuerdo con la mayoría de los medios de alemanes de que se respete su intimidad y la de su familia lo que, sin embargo, no es compartido por algunas publicaciones sensacionalistas como "Die Aktuelle".



El blog especializado en medios de comunicación "Ubermedien" señala que la revista "intenta todo el tiempo dar la sensación de que se trata de una conversación auténtica con Michael Schumacher".

Anne Hoffmann, la directora destituida

El grupo de medios de comunicación Funke cesó de forma fulminante a Anne Hoffmann, la directora de la revista Die Aktuelle que publicó la falsa entrevista con Schumacher.

El grupo, además, a través de un comunicado publicado en su página web, se disculpó y dijo que el artículo no había debido ser publicado nunca. "Ese artículo de mal gusto y que invitaba a la confusión no había debido publicarse nunca", dijo la gerente de revistas del grupo, Bianca Pohlmann. "No responde a los criterios del periodismo que nosotros esperamos y que también esperan nuestros lectores de una editorial como Funke", agregó.