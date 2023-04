El rapero argentino Wos acaba de sacar un nuevo tema junto a Molotov, “Money in the Bank”, que forma parte de Solo D’Lira, el nuevo disco del grupo mexicano. La canción está acompañada por un videoclip que contó con dirección de Carlos Huerta, y muestra un banco siendo asediado por un comando armado de enmascarados. Con su espíritu contestatario, Molotov hace referencias en contra del sistema y Wos canta para poner todo en un contexto más amplio a nivel Latinoamérica. “Money in the Bank” está incluido en el nuevo álbum de la emblemática banda mexicana, que de este modo vuelve al ruedo discográfico, abriendo una nueva etapa en su carrera.