El diputado nacional y líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, presentó un proyecto de ley para declarar al litio como un recurso natural estratégico para garantizar el desarrollo socioeconómico e industrial de la Argentina y con el objetivo de “recuperar soberanía”. Las claves de una iniciativa que busca darle un “giro a la economía” y por qué es un asunto trascendental en geopolítica.



La iniciativa declara de Interés Público Nacional la producción, exploración y explotación de litio y todos sus derivados y precisa que todas las concesiones vigentes en caso de sancionarse la normativa serán alcanzadas por la nueva ley. Además, el texto de Alderete prevé que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, el Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en el país.

Litio, un mineral clave para la economía

Según el proyecto, la producción de litio obtuvo una importancia clave en el mundo por tratarse de un mineral no renovable capaz de almacenar energía limpia no contaminante, que puede coexistir y reemplazar la combustión de petróleo y gas. “Las empresas tecnológicas de países imperialistas y corporaciones automotrices se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima para la producción de baterías”, detalla.

Por AM750, Alderete afirmó que el litio “tiene un valor no sólo de soberanía, sino que además puede permitir acceder a divisas muy importantes y que ese dinero vaya a la gente, a los trabajadores”. “La Rioja ya lo declaró como recurso estratégico, podríamos avanzar con todos los minerales que hay en nuestro país”, enfatizó.

El triángulo del litio

Argentina, junto a Bolivia y Chile, forma parte del “triángulo del litio”, donde se encuentra el 85 por ciento de las reservas mundiales del mineral. En el país, las provincias fuertes son Jujuy, Salta y Catamarca, que exportan cloruro y carbonato de litio. Un asunto no menor es que si se industrializara, el precio de exportación, según Alderete, podría ser hasta 10 veces mayor al actual.

“Nosotros venimos hablando de cómo recuperar las palancas claves de nuestra economía. Todos sabemos que atravesamos una situación difícil, producto del acuerdo con el FMI por la fenomenal deuda que dejó el gobierno de Macri. Yo voté en contra del acuerdo y dije que iba a traer sufrimiento a nuestro pueblo. El FMI siempre fue una herramienta para doblegar a nuestros pueblso y países”, sostuvo Alderete.

En este sentido, propuso al Frente de Todos “meterse en el tema del litio”. “En la investigación previa que hicimos con el equipo de profesionales y técnicos descubrimos que cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los dueños de las empresa que producen litio en la Argentina. Los beneficiaros son ellos, el litio se conoce poco, pero en los últimos años se convirtió en uno de los minerales que más interés genera”, detalló.

“Si el Ejecutivo no toma medidas no hay margen. No hay salida si este acuerdo con el Fondo sigue en pie. Hay que ponerle un freno a los grandes especuladores, aumentar salarios y jubilaciones, recuperar el poder adquisitivo, necesitamos una reforma monetaria para defender el peso argentino, todo eso irá contra la especulación financiera, volcando el dinero al bienestar d pueblo, nuestro pueblo está dispuesto a salir a defender sus derechos”, finalizó.