El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó su precandidatura para estar al frente del palacio de Bolívar 1 y de esta manera le dio un revés a los pedidos del sector que responde a Horario Rodríguez Larreta para que el PRO llegue a los comicios de este año con una candidatura unificada.

Además, desestimó la posibilidad de que finalmente no pueda presentarse a candidato porteño por estar de licencia como intendente de una comuna de la provincia de Buenos Aires. “Tengo una historia más larga en la ciudad que en Vicente López”, desafió.

“Viví más de 41 años en Capital Federal, hice mis estudios, me casé, tuve emprendimientos aquí”, dijo y citó una particular credencial de porteño: "Fui DJ y tocaba más en Buenos Aires que en Vicente López. Me une una historia a esta ciudad".



La interna del PRO en CABA

“Yo voy a ser candidato vaya quien vaya”, afirmó envalentonado el intendente de Vicente López en uso de licencia y firme candidato de su primo Mauricio Macri, en la dura interna por quién lleva las riendas de Juntos por el Cambio.

Para el funcionario porteño, “es bueno que hay mucho candidatos” a jefe de gobierno. Para él, eso “no es un problema”. “La competencia me gusta y saca lo mejor de mí”, así que “yo voy a ser candidato vaya quien vaya”, sentenció.

Eso sí, reconoció que la posibilidad de que haya “un solo candidato del PRO sería algo más ordenado”, pero sostuvo que el Sistema de Boleta Única facilita mucho más la elección interna.

“Cuando la gente te quiere votar, te elige más allá de quién esté enfrente y cuál sea el sistema” que se utilice para sufragar, definió. Además, negó que la posibilidad de que un candidato radical como Martín Losteau participe en esa interna pueda quitarle chances al PRO para encabezar las listas de cara a octubre.

“No creo que disperse el voto”, sostuvo y aseguró que “no va a ganar la UCR”, porque la interna de Juntos por el Cambio “no es un juego de equipos” que compitan entre sí, arriesgó.

Por otra parte, desestimó la posibilidad de que la ex gobernadora María Eugenia Vidal se postule para algún cargo en la ciudad de Buenos Aires, tal como se especuló en los últimos días. “Ella tiene un proyecto nacional propio, la veo recorriendo el país”, cerró.

Las taser y los impuestos

Por otra parte, en su ratificación como postulante a suceder a Rodríguez Larreta, Jorge Macri no sólo salió a desafiar a sus competidores internos, los ministros citadinos Fernán Quirós y Soledad Acuña, sino que además lanzó propuestas de campaña armonizadas tanto con el sector de Larreta como el de Patricia Bullrich.

Respecto de esta última, reflotó la idea de que la administración porteña le dé “una pistola Táser de uso civil” a las mujeres que sufren violencia de género. “Es una opción que funciona el mundo” y por lo tanto podría aplicarse en la ciudad”, dijo. “Quiero aportar miradas nuevas en una gestión que ha sido buena durante 16 años”, argumentó durante una entrevista por radio Fururock.

Luego tomó una idea de campaña política de Larreta: eliminar impuestos. Es decir, hacer lo que la semana pasada hizo el jefe de gobierno al anular el pago de derechos de timbre y otros pequeños trámites. “Vamos a tener que bajar impuestos, tomo ese compromiso”, afirmó. “Hay que hacer el esfuerzo de apretar la política” a través de la ampliación de exenciones y dando de baja algunos cánones.