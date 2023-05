El tercer juicio por la denuncia por abusos sexuales en el ex instituto para niños sordomudos Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, entró este martes en su etapa de los alegatos de cierre.



La audiencia de este martes en el Polo Judicial Penal prevé la exposición final por parte del jefe de Fiscales de Delitos Contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, luego seguirá la querella y finalmente cerrarán esta etapa los abogados defensores de las nueve imputadas (siete administrativas y dos monjas, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez) en este tercer debate, que contiene 3 causas que fueron acumuladas.



En el banquillo estarán las nueve imputadas en esta megacausa: las monjas Kumiko Kosaka (46) y Asunción Martínez (53); y las administrativas Graciela Pascual Ivars (65); Gladys Edith Pinacca Andrade (66); Cristina Fabiana Leguiza Funes (50); Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48); Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60); Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63).



En dos de las causas está como única imputada la monja Kumiko Kosaka; en tanto, en una tercera causa están acusadas también los ocho restantes.



El debate oral, que no es público, es conducido por un tribunal integrado por la jueza Gabriela Urciuolo; Rafael Escot ; Belén Salido y Belén Renna.



Kumiko llega a este juicio acusada por los delitos de “partícipe necesario en términos de comisión por omisión; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contra un menor; corrupción de menores y abuso sexual simple agravado", entre otros.



En tanto Graciela Pascual (representante legal del Instituto), la monja Asunción Martínez y Noemí Del Carmen llegan al debate imputadas por “participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante".



En tanto, en la relación a Gladys Edith Andrade, Cristina Leguiza Funes, Laura Gaetán, Valeska Quintana y Cecilia Raffo, están procesadas por el delito de “participe secundaria en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante”.



Este tercer debate comenzó el 3 de mayo de 2021 y en él ya se realizaron 304 audiencias y declararon más de 100 testigos.



Las testimoniales de las personas hipoacúsicas y sordas se realizaron en su totalidad en cámara Gesell, con la participación de los intérpretes y de las psicólogas del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.



En este sentido, este debate fue a puertas cerradas, y el Tribunal aclaró en su momento que, cuando se constituyó esa condición, "se hizo a tenor de lo dispuesto por el artículo 375, del Código Procesal Penal” y en razón de que "la publicidad podía afectar la moral de las presuntas víctimas".



El primer juicio fue un abreviado el 25 de septiembre de 2018, en el cual el monaguillo Jorge Bordón y ex empleado administrativo en el Instituto confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.



En tanto el segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y Horacio Corbacho Blanc a una pena de 45 años, y el jardinero Armando Ramón Gómez recibió 18 años de prisión.