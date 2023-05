El viernes pasado se conoció el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña sobre la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos mediante datos biométricos, implementado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.



Mediante ese mecanismo, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo por entonces de Marcelo D'Alessandro, el funcionario que vacacionaba en Lago Escondido con gerentes de Clarín y jueces y fiscales corrompidos, realizaba búsquedas de reconocimiento de referentes políticos, sociales, sindicales y empresariales a través del Renaper.

El Gobierno porteño negó en sede judicial que hubiera delito de violación de la intimidad, luego de que la jueza Elena Liberatori hubiera condenado esa práctica en un fallo de primera instancia.



D'Alessandro había dicho en ese momento lo siguiente: “Quiero aclarar, no sé si lo saben, el sistema hoy lo tenemos apagado. Como producto de la pandemia, en abril del 2020, se apagó el sistema de reconocimiento facial (…). Tuvimos en ese proceso que relicitar el servicio por vencimiento de contratación. Es decir, desde abril del 2020 que se dispuso la obligatoriedad del uso del tapabocas, por todo el tema de la pandemia, quedó administrativamente suspendido. Si bien todo lo que es la arquitectura técnica, la parte física, está prendida, todo lo que es las máquinas virtuales -que son las que operativizan ese software- están apagadas…".



Por lo demás, el funcionario eyectado por Rodríguez Larreta después del escándalo de Lago Escondido dijo también que el sistema no identificaba a cada persona que pasaba sino que trabajaba con una lista suministrada por la Justicia para detectar a prófugos.



Pero los nombres contenidos en las millones de búsquedas van desde Estela de Carlotto y la fiscal Gabriela Boquín hasta los empresarios Héctor Magnetto, Alejandro Bulgheroni y Eduardo Constantini, pasando por la propia Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Cristina Kirchner y el oficial de la Policía de la Ciudad desaparecido, Arshak Karhanyan.



La compulsión persecutoria del macrismo es tan alevosa que hasta el Poder Judicial local alegó que no hace falta "demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas, rebeldes o con un pedido de captura, o al menos hasta lo que se conoce…".



Además, la investigación detectó que D'Alessandro mintió ante el estrado cuando adujo que el sistema estaba apagado por la pandemia. La resolución 141/2020 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de CABA que dispuso tal suspensión fue derogada por la N° 278/2020 de la misma dependencia. A su vez, el Ministerio de Justicia y Seguridad extrajo 9.392.372 veces datos biométricos al ReNaPer.



Si para muestra basta un botón, vale consignar que una de las búsquedas realizadas es sobre la persona del ex titular de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar. La averiguación sobre sus datos biométricos se realizó desde una dependencia del ministerio conducido por D'Alessandro en el momento en que Slokar hizo lugar a una recusación planteada por la defensa de la actual Vicepresidenta en una causa amañada por Claudio Bonadio. La terna del juzgado que falló a favor de la queja de Cristina Kirchner se completaba con Carlos Mahiques, otro de los pasajeros de Lago Escondido pero que paradójicamente acompañó el voto de Slokar, y Guillermo Yaccobucci, que votó en disidencia.



Bajo todo este berenjenal de espionaje y persecución macrista, un tribunal de alzada en el distrito porteño acaba de sentenciar la inconstitucionalidad del celo policial desplegado por Rodríguez Larreta contra todos los ciudadanos e impuso que se revise el sistema y se informe debidamente a los vecinos, por los medios públicos correspondientes, cuando se vuelva a poner en funcionamiento.



En definitiva, Rodríguez Larreta y D'Alessandro montaron una pequeña central de inteligencia contra todo el sistema político, los luchadores sociales, los empresarios y cuanta persona pública se les ocurriera rastrear pero también están en riesgo todos los habitantes del suelo argentino que transiten la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el signo del macrismo, la Capital Federal es una cárcel a cielo abierto.