“Me lo puso aquí en la falda. Entonces se lo llevó para lavarlo. Y dice: ahora se lo traigo. Y a la hora o algo así, vino y dijo: Su hijo se ha muerto”. El testimonio es de Dolores. Su hijo nació el 29 de mayo de 1960 en el Hospital Clínico de Barcelona y desde entonces no supo más de él. Su historia como la de miles de madres españolas fueron recuperadas en el documental Cómo Decirte Que Te Quiero, que se presenta el 4 de mayo en Argentina y está basado en la investigación de Carolina Escudero sobre la apropiación de bebés, durante y después de la dictadura de Francisco Franco en España.

Este 4 de mayo a las 17.50 horas, en el Cine Gaumont, se presenta el documental Cómo Decirte Que Te Quiero, realizado por Matilde Michanié. Será una oportunidad en que la investigadora Carolina Escudero hablará de los alcances de su trabajo, a partir del cual ha creado un teoría de reparación para estas personas, que une la psicología y herramientas digitales. Escudero es argentina, licenciada en periodismo y doctora en psicología social. Vive con su familia en Barcelona, investiga el tema desde hace varios años y acompaña a los integrantes del grupo S.O.S. Bebés Robados Cataluña desde 2016. Michanié también es argentina. Es investigadora, guionista, realizadora y productora de films documentales, entre ellos Licencia Número Uno, Judíos Por Elección, Se Acabó La Épica, Grete La Mirada Oblicua, Maestro De Maestros, Lo Intangible y Actitud Abeja.

Cómo Decirte Que Te Quiero desmenuza cómo, desde 1940 hasta bien avanzada la democracia, se robaron sistemáticamente bebés a lo largo y ancho de España a través de una red integrada por médicos, monjas, enfermeras y curas, entre otros. Desde la Asociación SOS Bebés Robados de Catalunya se estima que son 300.000 los desaparecidos. Las presentaciones y difusión de las campañas Te estamos buscando (TEB) no solamente lograron dar visibilidad a las familias víctimas de bebés robados en España, sino que trascendieron las fronteras y colectivos de madres víctimas de la desaparición forzada de sus bebés en Europa (Alemania, Inglaterra e Irlanda).

La investigación de Escudero pone el foco en las violencias que sufrieron estas familias (de Estado, violencia obstétrica, violencia simbólica) y además enumera las diferentes estrategias con las que se buscó silenciar a las madres. Su labor ha sido reflejada en varios documentales producidos en Europa como "El legado de Franco" por ARTE (Francia y Alemania), y en medios de más de quince países. Organizaciones de bebés robados de España premiaron a Escudero junto con el Juez Baltasar Garzón por sus labores en la denuncia y acompañamiento a las familias víctimas de dicha atrocidad.

¿Por qué dos argentinas investigando y contando esta historia? En comunicación con Página/12, la realizadora Matilde Michanié explicó que “Carolina Escudero, a quien conozco desde hace muchos años, me contó sobre S.O.S. bebés robados Catalunya y el trabajo de acompañamiento que ella realiza con el grupo. Comencé así a involucrarme con el tema y establecer contacto con varias de las víctimas que integran el grupo. A partir de eso, de empezar a conocer esas historias desgarradoras y a la vez saber de la indiferencia de buena parte de la sociedad y de la falta de compromiso de políticos y de la justicia con el tema me pareció necesario poder hacer un documental. Una causa aparentemente ajena, pero que no lo es, ya que para nosotros tiene una resonancia directa, inteligible. Lo que vivimos como sociedad durante la dictadura siempre estará presente, y nos reclamará de infinitas formas”.

Escudero se involucró “en ese "estar siendo" argentina (lo tomo de Rodolfo Kusch, siempre me ha servido como anclaje en mis periodos lejos de mi tierra), porque no es un detalle ese seguir siendo, seguir estando en sus orígenes por fuera del territorio y del simbolismo que encarna el pertenecer a, el haber crecido en un determinado país y toda la labor que se ha hecho en materia de memoria histórica, verdad, justicia y reparación. Lo tenemos naturalizado, aprendido pero esto, por desgracia, no se da a nivel global. A esto se suma, que en 2016, cuando conocí a las organizaciones de bebés robados mi hijo tenía dos años; entonces escuchar los relatos de las madres y familiares no solamente me resultó desgarrador sino que no me pude imaginar dejar pasar este tema, ¿Cómo no acompañar?”.

-El 5 de octubre de 2022 el Estado español sancionó la ley de Memoria democrática y condenó por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Esto implicó que el Estado asumiera la búsqueda de las personas desaparecidas ¿qué avances se han dado desde entonces? -le preguntó Página/12.

Efectivamente, la ley del 5 de octubre es un avance, es una nueva promesa y un halo de esperanza para muchas familias ya que hay muchísimas familias esperando encontrar los restos de los familiares desaparecidos esparcidos a lo largo y ancho del territorio español en fosas comunes. Pero no podemos perder de vista que cuando hablamos de la apropiación ilegal de bebés a través de un robo calificado como sistemático, se dio durante la dictadura, en un principio como un plan eugenista y luego, a partir de los años 60, a este entramado –de creencias, convicciones políticas y religiosas– se sumará también una motivación económica. Estas apropiaciones se darán entre 1940 y se extenderán hasta fines de los años 90, sí, hasta bien iniciada la democracia. Entonces aquí entra en juego la Ley sobre bebés robados en el Estado español, bloqueada desde el año 2020 y que recientemente ha vuelto a ser tema de debate. Hay dos partidos políticos que están avanzando en ello, pero no entienden la emergencia con la que debería ser tratado este tema, el agotamiento de las familias, y por sobre todas las cosas, que se trata de una población conformada en su mayoría por adultos mayores, no pueden seguir esperando.