La actriz estadounidense Carrie Fisher, quien murió en 2016, será homenajeada este jueves 4 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de Star Wars, con la colocación de su estrella rosada en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento por su labor en una de las franquicias más destacadas de los últimos tiempos.

Querida y admirada por miles de fanáticos alrededor del mundo por haber encarnado a la princesa Leia en la célebre saga de películas de ciencia ficción, este jueves su nombre se unirá a los de sus coprotagonistas Harrison Ford y Mark Hamill en la atracción turística de Hollywood que reconoce a las figuras destacadas del cine, la televisión, la música y otras industrias del entretenimiento.

Las estrellas de Star Wars están ubicadas en la cuadra 6800 de Hollywood Boulevard, cerca de donde se estrenó la película original en 1977, informó la revista Time.

Los fans de estas películas de culto lucharon durante mucho tiempo para que su ídola recibiera una estrella en el Paseo de la Fama, y en ocasión del “feriado” que se celebra hoy, a raíz de la célebre frase “Que la fuerza te acompañe (May the force be with you)”, la Cámara de Comercio de Hollywood decidió hacer ese sueño realidad.

La ceremonia se llevará a cabo a las 11.30 (15.30 horario de Argentina) y será transmitida en vivo por la página oficial del organismo. Fisher recibirá la estrella número 2754 en el Paseo de la Fama.

Qué es el Paseo de la Fama y qué otras estrellas de Star Wars forman parte

La primera estrella que se colocó en el nuevo Paseo de la Fama fue la del director y productor Stanley Kramer, el 28 de marzo de 1960. El objetivo de este hito era celebrar y promover el arte en la ciudad estadounidense, así como también fomentar el turismo local.

El paseo cuenta con más de 2700 estrellas. El proceso de selección inicia con una nominación, que pueden hacerla los propios fanáticos de un artista mientras tenga su permiso al completar un formulario en el sitio web oficial. Como en el caso de Fisher, se pueden realizar homenajes póstumos.

El comité recibe entre 200 y 300 solicitudes por año, y la votación se realiza una vez al año, en junio. Según afirman en su página web, se seleccionan alrededor de 30 estrellas al año. Además, se requiere una tarifa de $75.000 dólares para crear la estrella y mantenerla.

“Los fanáticos estarán encantados de saber que su princesa favorita del cine, Carrie Fisher, será honrada con su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

Carrie se unirá a sus coprotagonistas de Star Wars y compañeros del Paseo de la Fama Mark Hamill y Harrison Ford en esta acera histórica”, declaró Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood. Ford recibió su estrella en 2003 y Hamill fue homenajeado en 2018.

“Me complace agregar que su estrella está a solo unos metros de la estrella de Mark Hamill y al otro lado de la calle de la estrella de su legendaria madre Debbie Reynolds”, agregó Martínez.

Momentos destacados de Carrie Fisher, una artista multifacética

La actriz, escritora e hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher hizo su debut cinematográfico en Shampoo y se convirtió en un ícono cultural interpretando a la princesa Leia en la trilogía original de Star Wars.

Desde entonces, apareció en la pantalla grande con éxitos como Cuando Harry conoció a Sally, Hannah y sus hermanas y The Blues Brothers, por nombrar algunos. Sus créditos televisivos incluyen Laverne & Shirley, Sex and the City y 30 Rock, por la que recibió una nominación al Emmy.

La novela más vendida de Fisher, Recuerdos de Hollywood, le valió el Premio Los Ángeles Pen a la Mejor Primera Novela. Además escribió el guión de la adaptación cinematográfica de su novela, la cual fue nominada al Oscar, protagonizada por Shirley MacLaine y Meryl Streep.

Luego escribió tres novelas y dos memorias: Delusions of Grandma, Surrender the Pink, The Best Awful, Wishful Drinking y Shockaholic. Fisher interpretó su versión teatral unipersonal de Wishful Drinking en Broadway, que luego se filmó para HBO y fue nominada a un premio Emmy.