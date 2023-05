Milagros Maylin (foto), la novia del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta se sumó de lleno a la campaña electoral con una puesta en escena que difundió por redes sociales, de la que el precandidato a presidente del PRO participa a la distancia haciendo escuchar su voz por altoparlante y en la que ambos refuerzan el discurso tendiente a estigmatizar a los beneficiarios de programas sociales y criminalizar a las agrupaciones que organizan sus reclamos. “Es posible que cuando Larreta y otros denigran a las personas que trabajan en la economía popular y reciben un salario complementario, no tengan plena conciencia del daño que están haciendo”, le retrucó Juan Grabois.



“No pueden jugar así con la humildad de la gente. No se puede jugar así con un plato de comida”, es el título ideado por los asesores de campaña del intendente de CABA para encabezar el posteo difundido desde la cuenta de Instagram de Maylin, que acompaña un video de casi tres minutos filmado con supuestos “vecinos” en un lugar que prefieren no mencionar. Consultado por Perfil, el referente de Unidad Piquetera, Eduardo Bellibonio dijo que "esto es parte de una campaña de Larreta y (Patricia) Bullrich, que cuando fueron gobierno crearon más planes”.

“Hola Horacio, estás en altavoz porque estamos un montón de vecinos (sic) que cobran el plan, que necesitan cobrar el plan, pero que quieren trabajar y quieren estudiar, pero hoy están obligados a ir a las marchas, quieren que no exista más organización política (sic), y algunos que se dedican a la economía del cuidado (sic) tienen merenderos, hacen asistencia, seguir haciéndolo (sic) sin estar obligados”, lanza la pareja de Larreta en una introducción editada, filmada en un comedor ordenado, en la que aparece rodeada de un grupo de extras que escuchan en silencio, duros frente a la cámara. “Acá pueden hablarte”, levanta el celular, y varios de los presentes dicen “basta de marchas”.

En el segundo bloque habla un supuesto beneficiario del Potenciar Trabajo que ante la pregunta “¿querés ir a los piquetes?” (sic) responde “no, no me gusta”. Luego una mujer dice estar cansada de que “nos lleven a la marcha” y otro hombre dice que si tuviera trabajo “no iría más a las marchas”. Entonces entra en escena la voz de Larreta: “Qué bueno, estoy seguro que hay muchísima gente que es así, la mayoría de la gente que necesita recibir un plan no quiere que los extorsionen, los presionen, para ir a una marcha”, machaca la idea fuerza. Los testimonios que siguen apuntan de lleno al Movimiento Evita por “dar bonos a sus parientes” o por quitar un plan “por no marchar”.

“Cuando estemos en el gobierno, cuando yo sea presidente (sic), vamos a sacar a estos intermediarios, organizaciones que los obligan a ir a las marchas. Basta de eso. Si necesitan un apoyo lo van a tener por parte del Estado como corresponde”, arenga la voz de Larreta, y su alma gemela ordena el aplauso de los extras. “Queremos dejar de ir a las marchas hoy, Horacio, así que lo que podamos empezar hoy, acá nos vamos a rebelar desde hoy”, se incluye entre las presuntas víctimas del sistema. “No sé para qué me llamabas pero para lo que sea te engrampé”, larga la carcajada, simulando espontaneidad, para cerrar el video.

“El plan social es una emergencia para mucha gente pero es el fruto del fracaso de los gobiernos de las últimas décadas, que incluyen a todos los que ahora hablan en contra de la pobre gente que tiene la necesidad de tener un plan social y que ahora es víctima de estas manipulaciones que son repudiables”, destacó Belliboni.