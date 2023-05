Un fantasma recorre La Libertad Avanza. A pesar de que en el espacio que conduce Javier Milei no reconocen los magros resultados obtenidos en Río Negro y Neuquén como un fracaso electoral, desde el partido libertario acusaron el golpe y salieron a despegarse de todo armado provincial que quiera utilizar la figura del diputado de extrema derecha. Solo en La Rioja, Tucumán, Tierra del Fuego, San Juan, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se mantienen explícitas las alianzas territoriales. En tanto, avanzan las negociaciones en busca de un referente en Entre Ríos, cuyo calendario electoral, al igual que el porteño y el bonaerense, coincidirá con el nacional.

La figura de Javier Milei sigue creciendo en las últimas encuestas al calor de la crisis económica, la inflación y el crack de representación política. Para sumar apoyos en las provincias, la estrategia del ultralibertario se basa en apostar con fuerza a su imagen para traccionar votos en aquellas elecciones que se realicen en simultáneo con la nacional, y en aquellas donde las alianzas locales tengan como soportes figuras con peso propio como en Tucumán y La Rioja, donde el negacionista e hijo del genocida Antonio Bussi, Ricardo Bussi, y Martín Menem -sobrino del ex presidente e hijo de Eduardo Menem- competirán con el aval libertario. Dos distritos se suman de forma excepcional: Tierra del Fuego y San Juan. Cualquier otro espacio que busque la bendición del líder libertario deberá competir sin "los símbolos e imágenes de Javier Milei 2023". Tampoco contarán con financiamiento de campaña ni apoyo en la fiscalización.

Desde La Libertad Avanza aseguran que la decisión de Milei no responde a los resultados de los últimos comicios provinciales, ya que “la lectura de esas elecciones no es negativa”. Además, afirman que “tanto en ese momento como ahora el espacio tenía candidatos en Tucumán y La Rioja”, por lo que no observan un cambio de estrategia. Sin embargo, el legislador ultraliberal recogió el guante que dejaron las derrotas aplastantes de Río Negro y Neuquén, los dos primeros compromisos electorales del año. Ni Ariel Rivero ni Carlos Eguía lograron traspasar la barrera de los 10 puntos, a pesar de contar con el apoyo del líder de la extrema derecha.

En tanto, el partido Republicanos de Tierra del Fuego llevará este domingo a Andrea Almirón de Pauli, una pastora evangelista que cuenta con el apoyo de Milei, aunque difiere en algunos aspectos fundamentales del pensamiento del ultraextremista. En declaraciones recientes, la candidata se expresó a favor de sostener el esquema de subsidios a la industria en la provincia y en contra del "mecanismo de mercado" que propuso Milei para regular el transplante de órganos: "Yo soy una defensora de la vida", dijo. En San Juan, por su parte, Milei ratificó su apoyo a las tres fórmulas que competirán por el Frente Desarrollo y Libertad este 14 de mayo, encabezadas por Yolanda Agüero, Paola Miers y Agustín Ramírez.

En cuanto a las elecciones unificadas, el candidato porteño será Ramiro Marra, que a pesar de verse perjudicado por el desdoblamiento concurrente de Horacio Rodríguez Larreta, aun conserva peso propio en la Ciudad. En tanto, todavía no hay nombres concretos en la provincia de Entre Ríos ni en territorio bonaerense. "Lo lanzará Javier llegado el momento", indican desde el entorno del libertario.