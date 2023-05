En una semana en la que la Cámara de Diputados decidió directamente no sesionar, el Senado de Salta se reunió con ajustado quórum para aprobar en definitiva un solo proyecto de ley: la obligatoriedad de que en los establecimientos educativos de la provincia se capacite en la maniobra de Heimlich.

Se trata de una técnica de compresión abdominal utilizada como procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, bloqueado por un alimento o cualquier otro objeto. El proyecto establece además que la autoridad de aplicación deberá promover y dictar capacitaciones gratuitas sobre la maniobra de Heimlich a los propietarios y trabajadores de locales gastronómicos, a los establecimientos que así lo requieran y al público en general. La iniciativa pasó al Ejecutivo para su promulgación.

En el resto de la sesión se aprobaron seis declaraciones pidiendo obras para escuelas del interior provincial, la instalación de cajeros automáticos en distintas localidaes, entre otras cuestiones. Y se aprobó una resolución declarando de interés del Senado el 36° aniversario de la creación del Instituto Superior de Formación Docente 6010 de la localidad de Colonia Santa Rosa.

Lo que tuvo quizás un poco más de interés ocurrió antes, en el momento de las Manifestaciones, cuando el senador por el departamento General Güemes, Carlos Rosso (del bloque Compromiso por Salta) demandó saber "qué está haciendo" la Auditoría General de la Provincia. "Debe de haber hecho un trabajo el año pasado, teniendo en cuenta que este es un año electoral", chicaneó. Recordó que dependiendo del resultado de los comicios generales provinciales previstos para el 14 de este mes, "en algunos municipios puede haber cambios de intendentes", aunque sin que haya cambios, es fundamental "el trabajo de quienes cobran" para auditar las cuentas municipales, aseguró.

Rosso añadió que a los municipios llegan fondos cuyo destino no es transparente. Y reseñó que aunque por la emergencia económica no se puede incorporar a más personas a la planta de personal del Estado, hay municipios que tienen superpoblación de trabajadores. "Que en un municipio no se trabaje como corresponde también es responsabilidad del equipo que lo acompaña al gobernador (Gustavo Sáenz), entonces creo que justamente tenemos que ser muy claros, muy serios en todo esto", porque "no son fondos de un particular, son fondos de todos los salteños", aseguró.

Agregó que en la situación de descreimiento generalizado de la ciudadanía sobre la política y la justicia, su pedido "es un llamado de atención" para que el gobierno salteño y la Auditoría realicen controles, y "después cuando se hagan las denuncias, porque seguramente va a haber denuncias, la justicia actúe, porque si no, la justicia es como la Bella Durmiente que con el beso del príncipe que le agrada actúa". Y cerró entendiendo que sus expresiones son válidas "para los 23 departamentos" porque "después vienen muchos lamentos y la gente mete a todos en la misma bolsa y no todos somos lo mismo".

Árboles

Antes de la sesión algunos senadores junto al presidente del Cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco, visitaron el Parque de la Familia, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde concretaron una nueva jornada de forestación plantando 30 ejemplares de cebil, molles y tipas; que se suman a las especies sembradas el año pasado en el Parque del Bicentenario, también por iniciativa del Senado Provincial.