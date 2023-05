Tras las denuncias públicas hechas por los vecinos de la Multisectorial Santa Catalina, el Ministerio de Ambiente bonaerense emitió un comunicado en rechazo a la decisión de la Universidad Nacional de La Plata de poner a la venta un inmueble dentro de la Reserva Natural Provincial de Santa Catalina, un predio de 700 hectáreas que es uno de los últimos pulmones verdes del sur del Conurbano, con humedales, pastizales y bosque nativo.

El pliego de licitación fue publicado ayer por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el que indica que se recibirán ofertas hasta el 2 de junio, con una visita obligada al predio convocada para el próximo 23 de mayo. Según el pliego, el valor del inmueble es de 1.169.500.000 de pesos, a octubre de 2022.

"Santa Catalina es uno de los últimos pulmones verdes que quedan en el sur del Gran Buenos Aires, en el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Es un humedal que se constituye después de que muchos vecinos lucharan para que se declare reserva natural", alertó Claudia Piedrabuena, integrante de la multisectorial de vecinos, en diálogo con el portal platense Pulso Noticias. Los vecinos convocaron a una asamblea urgente para este sábado a las 16 en la Sociedad de Fomento Libertador Gral San Martín, del barrio lomense de Parque Barón.



El Ministerio de Ambiente provincial, encabezado por Daniela Vilar, se hizo eco tras el llamado a licitación y emitió un comunicado en el que señala la "sorpresa y preocupación" y resaltó que la cartera provincial es Autoridad de Aplicación de la Reserva --creada por Ley 14.294-- en coordinación con otras instituciones públicas como ACUMAR y el municipio de Lomas de Zamora, que desde 1992 declaró como reserva natural municipal una pequeña porción de 17 hectáreas.

"Las parcelas que integran la Reserva Santa Catalina son de dominio privado, por eso instamos a los titulares de cada una de ellas a cooperar con el Ministerio para proteger la Reserva Santa Catalina, alcanzando un acuerdo de uso conjunto entre las partes", convocó la ministra Vilar y apuntó que la decisión de la UNLP "se aleja de los objetivos de conservación que la Reserva debe cumplir".

El predio, ubicado entre las vías del ferrocarril Roca (Ramal Temperley-Haedo) y la Ruta 4, reúne a la reserva municipal, predios privados de la UNLP y también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. No es la primera vez que la casa de altos estudios platense se desentiende del valor ambiental de Santa Catalina, ya que en 2008, la vendió 308 hectáreas a la empresa de residuos Covelia S.A.

En la porción del predio que la UNLP vendió a Covelia se encuentra la zona de la Laguna de Santa Catalina. La organización Pilmayqueñ, que integra la Multisectorial Santa Catalina, denunció repetidas veces y accionó legalmente contra el intento de la empresa para avanzar con rellenos ilegales sobre la laguna, lo que impactaría no solo en la fauna y flora sino en los servicios ecosistémicos que ese humedal ofrece ante las inundaciones.

En este caso, el pliego de la UNLP reconoce que el inmueble en venta se encuentra comprendido por el área de la Reserva Provincial y que debe ajustarse a la normativa de la Ley 12.704, que regula las áreas de "Paisaje Protegido de Interés Provincial". Sin embargo, la experiencia de Covelia enciende las alertas entre los vecinos y en el Ministerio de Ambiente.

La actual Ley 14.294, que convirtió en reserva provincial el área natural, fue sancionada en 2011 tras una larga pelea por parte de la comunidad local tras la venta del predio de 300 hectáreas a la empresa de recolección de residuos. "Necesitamos el aire para respirar, el agua para vivir y la tierra la tenemos que cuidar y curarla porque nos da el sustento, es algo sumamente importante", valoró Piedrabuena.

La norma sancionada en 2011, y aún no reglamentada, describe de la siguiente forma el valor natural de ese pulmón verde del Conurbano: "más de 500 hectáreas (has) de espacio verde, 25 has de laguna, 50 has de pastizales bajos, 45 has de bosque implantado mixto, 3 has de bosque remanente de talas, 172 especies de aves (45% de la provincia de Buenos Aires y el 14% del país), más de 700 especies de plantas, más de 400 especies de hongos y algas, al menos 60 especies de mariposas, 17 de mamíferos, 10 de peces, 7 de reptiles, 9 de anfibios, mas de 60 familias representadas de invertebrados. los ejemplares más australes del país del árbol tembatari".