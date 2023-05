El gobernador Gustavo Sáenz firmó un acta compromiso en la que dispuso dejar sin efecto los descuentos por el paro de 48 horas realizado por trabajadores de la Salud Pública a fines del mes pasado, con acampe mediante. A ello sumó su promesa de gestionar con mandatarios del NOA y el NEA el 82% móvil en la jubilación para el sector, y declarar remunerativos todos los ítems de los salarios con un período retroactivo a diez años para las personas que estén próximas a jubilarse.

Así lo informó a Salta/12 Marina Guanca, referente de los trabajadores autoconvocados de la Salud en la reunión que se concretó ayer. Ello sucedió tras un acampe, y pese a las discusiones que generaron algunos dichos del gobernador respecto de sus reclamos. En la reunión estuvieron presentes el gobernador, los ministros de Salud y Economía, Federico Mangione y Roberto Dib Ashur, y el coordinador de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos.

En la semana que pasó, entre la medida de fuerza y la reunión de ayer, hubo desavenencias del sector con el gobernador Sáenz. En una entrevista brindada a canales abiertos de la provincia, el mandatario dijo que se podía dudar de la legitimidad de una medida de fuerza que se hace a tres semanas de las elecciones, que en la provincia será el domingo 14 de mayo venidero.

Al conocer los dichos, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa el miércoles de esta semana y aclararon que los reclamos tienen número de expediente de al menos un año atrás, sin respuesta alguna. Sin embargo, la promesa de la reunión siguió en pie.

Hasta el momento, no hay respuesta al pedido de que se designe de forma temporaria a los agentes que aún tienen Contratos Covid. La prórroga de la contratación es hasta diciembre de este año. Según Guanca, Sáenz afirmó que no puede comprometerse cuando aún no sabe si será reelecto en las elecciones próximas.

Las y los trabajadores solicitaron el "trato igualitario", respecto de otros y otras trabajadoras que son profesionales en medicina, a quienes se les pagó un extra de 60 mil pesos. En este caso, Mangione volvió a explicar que fue la devolución de los días de paro que realizaron el año pasado. Se comprometió a emitir un comunicado oficial para descontar la suma a aquellos a quienes les llegó el reintegro y no les correspondía.

En la misma línea, el compromiso del gobernador fue que los días de paro realizados el 27 y 28 de abril no serán descontados.

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, en tanto, se comprometió a recibirlos el próximo lunes para debatir respecto de la grilla salarial, el básico que reciben y los montos por antigüedad, que son otros reclamos que llevaron como bandera en las protestas realizadas.