El jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, se mostró este sábado con María Eugenia Vidal. La exgobernadora bonaerense había anunciado en la semana que no competirá por la presidencia de la Nación.



"Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado!", escribió esta mañana Larreta en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que se lo ve con Vidal, ambos sonrientes.



Tras la declinación de Vidal, se agudizó la tensión en la ciudad de Buenos Aires entre Larreta y la otra presidenciable del PRO, Patricia Bullrich. Mientras el alcalde porteño sigue respaldando la postulación de su ministro de Salud, Fernán Quirós para su sucesión en el territorio porteño, Bullrich y el expresidente Mauricio Macri apoyan a Jorge Macri, con lo cual deberían disputar una interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Vidal había anunciado esta semana que decidió no ser precandidata presidencial por JxC y había afirmado que "seguirá trabajando" por la "unidad" de la coalición opositora.



"Mi decisión es no competir, esta vez, para la candidatura a la presidencia", ratificó el jueves por la noche en una entrevista al canal de cable Todo Noticias, en la que afirmó que debe "facilitar la renovación" en JxC y que su lugar hoy "es la unidad y acompañar al equipo". Eso sí, advirtió: "No quiere decir que nunca más voy a ser candidata".



Horas después, Larreta destacó el gesto de Vidal al manifestar que "antes que una fuerza política" JxC es un "equipo que viene trabajando junto a millones de argentinos detrás de un mismo sueño: cambiar la Argentina para siempre".



"María Eugenia forma parte fundamental de este proyecto colectivo desde hace 20 años con un compromiso inagotable", dijo desde sus redes sociales, y definió a la exmandataria provincial como "protagonista de todo lo que hicimos y de todo lo que vamos a hacer para que vivamos mejor".



"Es un honor ser tu amigo hace tantos años, te quiero, te admiro y te respeto", cerró el alcalde porteño.