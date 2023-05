"Del otro lado veo un peligro muy grande; sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo", expresó el Indio Solari en una entrevista que se dio a conocer este sábado. Aclaró que, no obstante, el artista no debe involucrarse de manera total en la política ni militar para no generar una obra "panfletaria". El artista tiene que ser un "francotirador", un "librepensador".

En una entrevista con La Garganta Poderosa, que comenzó a transmitirse este sábado pasadas las 14 por Nacional Rock, cuestionó a la izquierda por estar "sonámbula" y "no reaccionar". "El contrincante es una locura, un disparate fascista", definió. Hay "gente que se deja llevar por esas ideas, esa actitud y estilo de vida que tienen, robar, negarlo, trasladar los problemas al que está en la vereda opuesta. Hacen las macanas, aparecen los Panamá Papers, pero del otro lado no, la chorra es la señora", ironizó.



"La gente es ingenua de creerle a Majul y todo eso. Son muy dañinos. La derecha está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina. Son bucaneros. Están pendientes para llevarse miles de millones de dólares. A la señora le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur, le cavaron todos los jardines buscando algo que por ahí no hay", amplió, sin mencionar con nombre y apellido a CFK.

Además, dijo que durante los gobiernos kirchneristas "la gente vivió mejor" y la clase media fue rescatada "de la zanja". Su mirada incluyó críticas a la Justicia, por su "régimen de amparo social parecido a las cortes imperiales". Los fragmentos de la entrevista se siguen escuchando a lo largo de la tarde por la emisora.

En el primer tramo también se refirió a su salud. No quiso "bolacear". "Estoy bien del culo pero podría ser peor; la gente que no tiene posibilidades de tratarse como yo, en dos años, tres años, se los come... a mí hace 10 años así que más no puedo pedir", dijo.