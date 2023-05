Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, se declaró inocente este lunes en el juicio en su contra acusado de ejercer violencia de género hacia su expareja, Daniela Cortez. El hecho ocurrió en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de Canning. Luego de la breve declaración en la que sólo aceptó preguntas de su abogado, el Tribunal confirmó que los alegatos comenzarán el próximo 17 de mayo.

"El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí", dijo el colombiano, delantero del Xeneize, al iniciar este mediodía su declaración ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, que lo juzga por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" a su expareja.

Calificó a la denunciante de “manipuladora” y “muy celosa”. “Nos conocimos en 2018 previo al pase de Boca Juniors. Cuando vio que tenía dinero, empezó con los celos, con la manipulación, no le gustaba que trajera a mi familia a Buenos Aires. Quería que le diera mis tarjetas y nos peleábamos por eso, yo le decía que no”, contó.

Luego, agregó: “Me arañaba, yo usaba manga larga por vergüenza, para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa. No podía salir de las reuniones del club porque me ponía en problemas, me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas Dolce Gabbana. Ella quería todo para ella".



En ese marco, aseguró que "ella siempre quería tener el control de todo. Una noche se fue para Colombia porque se enojó porque no le firmé que fuera la dueña de un departamento".

Además, la acusó de robarle un dinero con el que iba a comprar un auto: “Daniela me robó un dinero. Salí del entrenamiento, fui a pagar una deuda de un Audi y no tenía el dinero. Ahí terminamos”, dijo Villa, quien luego sostuvo que se reconciliaron.

Declaraciones de las peritos propuestas por la defensa

Más temprano, en lo que fue la séptima jornada del juicio, declararon dos peritos psicólogas y una psiquiatra que fueron propuestas por la defensa, a cargo del abogado Martín Apolo, quienes fueron las últimas testigos del debate oral.

Según indicaron las fuentes, la primera profesional en declarar fue una perito de parte que viajó hace dos semanas a la ciudad colombiana de Medellín para entrevistarse con Daniela Cortés. Dijo que “no observó” en la joven signos de que hubiera sufrido violencia, y evaluó que presenta una "personalidad neurótica con rasgos histriónicos, infantiles y narcisistas que la lleva a establecer vínculos superficiales y pocos duraderos por no entender las necesidades del otro, que puede llegar a manipularlos".

Y luego estaban previstos los testimonios de otra perito psicóloga y una psiquiatra que realizaron las pericias a Villa en la causa en la que está imputado por abuso sexual de una joven de 26 años, la cual es tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Esteban Echeverría.

La pasada audiencia, la jueza Dávalos dio a lugar al pedido del fiscal de juicio, Sergio Anauati, de incorporar por lectura los resultados de los peritajes psicológicos y psiquiátricos realizadas a Villa en esta segunda causa.

La acusación contra Sebastián Villa

Villa está acusado en este juicio por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", en perjuicio de Cortés, quien declaró de manera virtual en la primera audiencia desde su lugar de residencia en Colombia.

En el debate se juzgan los hechos ocurridos el 27 de abril del 2020 en la casa que compartían Villa y su ex en el barrio privado Saint Thomas, de Canning, luego de que la víctima denunciara haber sido golpeada por el futbolista, y de haber sufrido maltrato tanto físico como psicológico.

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country "Venado II", también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló el segundo episodio por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de "abuso sexual".