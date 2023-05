Rosario Central le ganó este lunes como local a Excursionistas por 2-0 y es uno de los sorprendentes escoltas del líder Boca (26 puntos), junto a UAI Urquiza y Platense (todos con 24).

Los goles en el Gigante de Arroyito fueron marcados por Lara López y Bele Días, una en cada tiempo, en un partido que cerró la décima fecha del certamen femenino de fútbol de Primera División.

Central llegó así a los 7 triunfos en este campeonato en apenas 10 fechas, igualando su marca ganadora de la temporada pasada, cuando fue 13º.

La fecha 11 arrancará este miércoles con tres choques a las 15: El Porvenir (4) vs Gimnasia (8); Ferro (13) vs SAT (10); y Estudiantes (10) vs Banfield (10). El jueves continuará la historia con un plato fuerte: a las 17:30, Independiente (22) recibe a Boca (26).

