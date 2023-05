El destino de Lionel Messi continúa cargado de incertidumbre. Tras la sanción del Paris Saint-Germain (PSG) por su viaje a Arabia Saudita, su pedido de disculpas y el reciente “perdón” del club francés, ahora trascendió que el crack argentino habría cerrado un acuerdo para jugar en el país de Medio Oriente la próxima temporada.

Las versiones sobre el futuro de Lio están a la orden del día. Si bien no hubo ningún anuncio oficial, una fuente saudita anónima afirmó este martes a la agencia internacional AFP que había "un acuerdo cerrado” y que el rosarino “jugará en Arabia Saudita". Además, describió el contrato es “excepcional” y “enorme”, aunque no reveló el nombre del club adonde migraría el campeón del mundo en caso de confirmarse la noticia.

En las últimas horas habían trascendido también versiones de una supuesta oferta millonaria por parte del Al Hilal de Arabia Saudita, por una suma de 400 millones de euros anuales, según reveló el medio español Mundo Deportivo y el programa El Chiringuito.

Según AFP, el club parisino se limitó a recordar que el contrato de Messi finaliza el próximo 30 de junio. "Si el club hubiera querido renovar su contrato, se hubiese hecho antes", indicó por su parte otra fuente del PSG, que afirmó que no se espera que haya una renovación contractual.

El desembarco del capitán argentino en el fútbol saudita no solo patearía el tablero del mercado de pases internacional sino que reviviría la histórica rivalidad entre el exBarcelona y el exReal Madrid, Cristiano Ronaldo, que juega en el Al-Nassr y permanece como el futbolista mejor pago del mundo.

¿El futuro de Messi está en Arabia Saudita?: qué dijo su representante

Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección, salió a desmentir este martes la información publicada por AFP, que vinculaba al crack argentino con Arabia Saudita y aseguraba que el acuerdo "ya estaba cerrado".

En un comunicado, afirmó que "no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene". Y explicó que "la decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG".

"Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", añadió. En la misma línea remarcó que "no hay" ningún acuerdo, "ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada".





Messi entrena con el PSG después de la reconciliación

"Leo Messi, de vuelta a los entrenamientos", tuiteó este lunes la cuenta oficial de Twitter del PSG, que de esa manera confirmó el “indulto” al crack argentino tras las turbulencias de la semana pasada.

El campeón del mundo viene de una relación tensa con la hinchada y la dirigencia del PSG. En sus primeros partidos después del Mundial Qatar 2022 recibió los abucheos y silbidos de los simpatizantes en París.

La semana pasada el detonante final fue el viaje que realizó el futbolista al país de Medio Oriente, pese a no contar con la autorización de las autoridades de la institución, que decidió sancionarlo con una suspensión de dos semanas sin goce de sueldo.

Después de una semana sin entrenar,en donde se habló sobre su posible salida o un probable regreso a Barcelona, el rosarino sorprendió con un video en sus redes sociales en donde se disculpó con los hinchas y el club.

Las disculpas del astro del fútbol repercutieron de manera positiva. Si bien no fue convocado para el partido de este domingo ante Troyes, por la fecha 34 de la Ligue 1, el Diez regresó a los entrenamientos este martes, en una señal de reconciliación.

