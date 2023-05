Desde que comenzó el paro de guionistas de Hollywood -en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales y salariales a empresas como Netflix, Amazon, Apple, Disney, WBD, NBC Universal, Paramount Plus y Sony-, varias producciones que estaban en proceso de producción quedaron en suspenso, como la nueva temporada de The Handsmaid´s Tale (El cuento de la criada) y la nueva precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos), entre otras.

A través de sus redes sociales, George R.R. Martin, autor de la novela en la que se basa Juego de Tronos, señaló que la redacción a cargo del guión de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (El caballero de los siete reinos) estará "cerrada mientras dure la huelga", y expresó su apoyo a la Writers Guild of America (WGA) -gremio que lleva adelante la protesta-.

Ambientada 100 años antes de Juego de Tronos, cuando la familia Targaryen tiene el Trono de Hierro, la nueva precuela de la exitosa serie fue promocionada le mes pasado por Warner Bros como uno de los principales programas en desarrollo de Max, el nuevo nombre de HBO Max.

Por su parte, Yahlin Chang, coproductora y escritora de Handsmaid´s Tale, basada en la novela de Margaret Atwood, confirmó a Reuters que la realización del guión para la nueva temporada estaba interrumpida. La serie de la plataforma Hulu, ganadora de un Emmy, tenía previsto comenzar a filmarse en la segunda mitad del año.



La última temporada de Stranger Things, de Netflix, Blade, la película de Marvel protagonizada por Mahershala Ali, la segunda temporada de Severance, la serie de Apple TV, son otras de las producciones que quedaron en suspenso por la huelga. Además de programas nocturnos como los de Jimmy Fallon (NBC); Jimmy Kimmel (ABC); Stephen Colbert (CBS) y Saturday Night Live (NBC), por lo que las emisoras emiten repeticiones hasta nuevo aviso.

Varios directores, actores y guionistas de renombre también expresaron su apoyo a la protesta, como Lena Dunham, de Girls, serie que se emitió por HBO Max. "Quiero que la escritura de guiones siga siendo una elección profesional viable para los llamados a este camino, y que mis compañeros miembros del gremio estén a salvo, seguros e inspirados. Así que mi lápiz (también conocido como laptop) está abajo, y los carteles de piquete y las agujas de tejer, arriba", escribió en Instagram, donde tiene 3 millones de seguidores.





Por qué están de paro los guionistas de Hollywood

El WGA inició el primer paro en 15 años tras no alcanzar un acuerdo salarial con los grandes estudios de Hollywood como Netflix Inc. y Walt Disney Co. Las firmas aseguraron a la prensa haber realizado una oferta "generosa" para aumentar la compensación, pero los trabajadores no habrían aceptado la suma.

En un comunicado, el gremio que nuclea a los guionistas indicó que las respuestas de los estudios fueron "insuficientes" para la "crisis" que atraviesan los escritores, cuyos salarios pierden mes a mes ante la inflación y cayeron un 23% en la última década, mientras sus empleadores incrementan sus ganancias y contratan a equipos cada vez más pequeños para escribir series cada vez más cortas.

Otro punto de controversia entre los escritores y las estudios es la utilización de la inteligencia artificial para la creación de guiones. Desde el gremio piden que sea tomado como una herramienta más, pero que no figuren en los créditos.