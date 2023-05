Este miércoles 10 de mayo se estrena la nueva producción de Netflix que relata la historia Cleopatra en formato documental y en cuatro capítulos. Producida por Jada Pinkett Smith busca mostrar la vida de una de las gobernantes femeninas más prolíficas, la reina de Egipto.

"Reina Cleopatra" forma parte de "Reinas de África", una serie de documentales que la plataforma lanzó en febrero, pero que no causó el revuelo que tiene esta segunda parte, que analiza una figura de la última faraona de Egipto, sumado al rol de la esposa de Will Smith detrás de las cámaras y al hecho de que Cleopatra es caracterizada como una mujer negra en contraste con todas las anteriores representaciones.



El recorte compartido por los directores muestra a la última faraona de Egipto, protegiendo su familia, su trono y su legado, con representaciones y entrevistas de expertos.

En contraste con representaciones que van desde Vivien Leigh en 'César y Cleopatra' (1945) a Elizabeth Taylor en 'Cleopatra' (1963), pasando por Sophia Loren en 'Las noches de Cleopatra' (1954), en este documental Cleopatra es caracterizada como una mujer de raza negra, interpretada por la actriz británica Adele James.



La egipcia más famosa de la historia era, como su familia, de sangre macedonia y suponía en el país africano una minoría racial y cultural. Por eso, para ajustarse más a la historia, la productora decidió que sea una mujer birracial quien la interprete.

Crédito: Netflix

La elección de James fue justificada por Netflix como "un guiño a la conversación que exitió durante siglos sobre la raza de la gobernante", y generó controversia en redes sociales y en Egipto.



El docudrama contará con relatos de expertos y académicos que irá revelando detalles más allá de lo conocido sobre la historia de una reina que en más de una ocasión fue representada como una belleza caucásica en películas y series de televisión y relatando sus dotes como amante antes que sus logros como gobernante.



Quién es Jada Pinkett-Smith, productora de "Reina Cleoplatra"

Jada Pinkett-Smith es actriz, productora, compositora y directora, conocida a nivel internacional por su papel como Niobe en la saga de "Matrix". Está casada con el actor Will Smith -que el año pasado protagonizó un escándalo en los Oscars cuando le pegó al presentador Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa-, con quien tiene dos hijos.

Además de ser una referenta sobre la alopecia que padece, tema tabú para muchas mujeres, es una activista contra de la trata de personas. En 2015, apareció en el reportaje especial de CNN, Children for Sale: The Fight to End Human Trafficking, y participa de Don't Sell Bodies, una organización para prevenir la propagación de la esclavitud sexual infantil en Estados Unidos.

Actualmente, es productora ejecutiva de Red Table Talk, un programa de entrevistas de Facebook Watch, en el que también participan su hija, Willow Smith, y su madre, Adrienne Banfield-Norris. Entre las tres discuten, desde su casa temas que van desde el sexo, las relaciones, la maternidad, las familias mixtas y la imagen corporal, entre otros.

Seguí leyendo: