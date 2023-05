En la localidad de Aimogasta ubicada a 94 km de la ciudad de La Rioja, vivía Melani Ariana López, una joven de 20 años madre de una bebé de dos años. El 2 de mayo de 2020 denunció a su ex pareja y padre de su hija, Gonzalo Quintero, por violencia de género. El juez de Instrucción de la Cuarta Circunscripción, Gustavo Díaz ordenó la detención de Quintero y luego le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria y no tenía custodia policial. El 10 de mayo Melani apareció muerta, se dio a conocer como presunto suicidio y la causa fue caratulada como “averiguación de muerte”.



La madre de Melani, Andrea López en diálogo con La Rioja/12. relató que el 10 de mayo de 2020, cuando la encontraron muerta, ella estaba trabajando en su mudanza cuando Quintero la llamó para que le lleve la hija que tenían en común. Cuenta que ella fue hasta el lugar donde la encontró muerta porque Quintero no dejada de preguntar donde estaba “fue tanta la insistencia del padre de la chiquita, como de la madre del muchacho, en que yo la encontrara a Melani, porque ella andaba preparando las cosas para mudarse ese día”, recordó.

“Él preguntaba que ‘¿dónde está Melani?’, que ‘seguramente se habrá ido con otro’, fue tanta la insistencia que salimos a buscarla y la encontramos muerta”. Andrea explica que “Melani ni siquiera tenía marcas en el cuello. Se fue con una ropa y apareció con otra y después esa ropa aparece toda mojada”.

En octubre de 2022 Quintero fue condenado a 2 años y 6 meses por la denuncia que realizo Melani por los golpes. "El confesó de que si la golpeó y de que fue su hijita quien le dijo que dejara de hacerlo", relató la mamá de Melani. A pesar del testimonio de la madre de Melani, el agresor no fue preso y tiene la custodia compartida de su hija: "Mi nietita hoy tiene 5 añitos y la jueza de menores determinó como el es el padre, que se quede con él" informo la madre de Melani quien explico que reparten el cuidado alternando una semana entre la familia materna y paterna.

Andrea denuncia que su hija fue asesinada por Gonzalo Quintero pero que la Justicia de Aimogasta les "puso muchas trabas para que la causa no siga". Ella sostiene que el vínculo de Sebastián López Burgo, abogado defensor de Quintero, con Florencia López, actual vicegobernadora de la provincia, sería el motivo por el que se encubrió el femicidio de Melani.

En cada marcha Andrea relata el dolor de la familia que busca justicia y siente que no puede obtenerla. Reclama que en la autopsia la abrieron para ver si estaba embarazada pero no registraron las lesiones que había en todo su cuerpo. Ella sostiene que la escena estaba armada, ya que su hija tenía los pies limpios y el lugar en donde la encontraron estaba todo sucio: "Melani estaba colocada en la escena, porque no estaba ahorcada". Denuncia que Melani sufrio todo tipo de violencia pero que su agresor quedó libre. Quintero fue imputado por instigación al suicidio, pero luego la causa luego fue recaratulada como suicidio y quedó en libertad.



"Melani no se mató, a Melani la mataron" reclama hace 3 años su madre.