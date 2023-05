Los dos mejores equipos del mundo definirán el próximo miércoles en Inglaterra su plaza en la gran final de la Champions League. Real Madrid y Manchester City igualaron 1 a 1 su partido de ida de las semifinales y dejaron todo abierto para la definición de la semana entrante. El Madrid arrancó ganando con un derechazo desde fuera del área del brasileño Vinicius a los 35 minutos del primer tiempo y el City lo empató a los 21 de la segunda etapa con otro derechazo del belga Kevin De Bruyne, también desde fuera del área.

El equipo que dirige Pep Guardiola no pudo repetir su buen cuarto de hora inicial del primer tiempo. Con el control de la pelota y el campo y a partir de la decisión madridista de no discutir la posesión del balón y de esperar con siete hombres al borde del área grande, el City ejerció un dominio nítido que no se concretó por dos notables atajadas del arquero Thierry Courtois ante sendos remates de DeBruyne y Rodrigo. Real Madrid redujo su tarea defensiva a los duelos individuales de Rudiger con Haaland, Camavinga con Bernardo Silva y Carvajal con Grealish que por lo general, ganó y apostó a salir rápido por los costados a través de las corridas de los brasileños Rodrygo y Vincius. De una de ellas, sobrevino el primer gol de la noche en el estadio Santiago Bernabéu.

La tenencia de la pelota fue abrumadoramente favorable al City en el primer tiempo (68 a 32). Pero esto no redundó en una superioridad evidente. Es más: con el correr del partido, los ingleses se fueron desinflando y hasta dio la impresión en la segunda etapa de que el Madrid, ya con mayor control del juego, estaba más cerca del segundo gol que el City del empate. Sin embargo, en el momento más inesperado, Camavinga erró un pase hacia adentro que interceptó Rodri y De Bruyne anotó el empate.

Fiel a su costumbre de mover muy poco su formación titular, Guardiola no hizo cambios y dio la sensación sobre el final de que el 1 a 1 le cerraba por todos lados. Devorado por los firmes anticipos del alemán Rudiger, Haaland casi nunca tuvo la pelota de frente al arco para hacer valer su oficio de goleador. El Madrid pudo haberse llevado el premio mayor a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando el arquero brasileño Ederson manoteó al córner un bombazo del francés Tchouameni.

"Creo que hemos hecho un buen partido. Sabíamos cómo juegan ellos, que iban a tener la posesión, pero no crearon mucho, nosotros tuvimos más oportunidades. Es una pena el gol que nos meten, pero vamos para allí a darlo todo. Es un resultado abierto, sabíamos que no se iba a terminar aquí. La eliminatoria sigue estando 50-50" declaró Luka Modric tras el empate.

Por su parte, Pep Guardiola admitió que "cuando mejor estábamos, nos han hecho el gol. Ha parecido el año pasado en algunos momentos. La opinión que tenía del Madrid sigue siendo la misma, y la eliminatoria se decidirá en Manchester, será un partido terriblemente duro" opinó el técnico español del City.