Acuerdo con FMI, a fuego lento

El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló este martes que el FMI aceptó que "la sequía cambió el juego, transformó las condiciones del crédito e invitó a la Argentina a rediscutir las condiciones dentro del programa, para no tener que armar un programa nuevo y tener que ir al Congreso a buscar las mayorías especiales". En su exposición ante la Amcham, la cámara de comercio argentino estadounidense, explicó que "más allá de que ya estamos discutiendo con el Fondo los objetivos y metas, los eventuales desembolsos o reembolsos" recién se definirán "una vez que terminemos de calcular el impacto sobre los flujos comerciales", sobre todo como consecuencia de la sequía. Por otra parte, el ministro y, para algunos, precandidato a presidente de la Nación, se prenunció en contra de llevar las diferencias del Frente de Todos a una definición en las PASO. "Exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias internas o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error".