Jorge Rial fue dado de alta y regresó a Argentina luego de haber sufrido un episodio cardíaco en Colombia el pasado 29 de abril.

El conductor de Argenzuela volvió al país en un vuelo sanitario en la noche de este martes 9 de mayo.

El vuelo del periodista hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra. Finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 21.08 de este martes.

En el lugar era esperado por una ambulancia para ser trasladado hasta el Sanatorio Finochietto, en el que permanecerá internado unos días más en observación.

Jorge Rial anunció a través de su cuenta de Instagram que dejó el hospital en donde estuvo internado dejando ver una imagen de lo que fue su cama a la que definió como "campo de batalla".

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde", sostuvo el periodista en un extenso texto.

Crédito: Instagram Jorge Rial

"Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias a los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí", informó momentos previos a arribar al país.

Qué le pasó a Jorge Rial

Jorge Rial sufrió una descompensación el 29 de abril en Colombia, donde se encontraba de vacaciones. Por la tarde, el conductor se sintió mal y, como tiene antecedentes cardíacos, fue a una clínica en Bogotá.

Antes de que le realizaran un estudio, el periodista se descompensó y tuvo que ser intervenido. "Tenía una arteria obstruida y le colocaron un stent", explicó Capuya en declaraciones a Radio 10 y detalló que tras esa intervención, Rial comenzó a mejorar.

Los antecedentes cardíacos de Rial

Rial, que actualmente conduce dos programas diarios de su ciclo Argenzuela --por la mañana en Radio 10 y por la tarde en C5N--, posee antecedentes cardíacos. En julio 2010, sufrió un cuadro de hipertensión y fue intervenido quirúrgicamente: le colocaron un stent para apuntalar la pared de una de sus arterias.

En 2014, le colocaron un segundo dispositivo similar. En octubre de 2020, se ausentó de “Intrusos en el Espectáculo” por recomendación médica y evaluaron implantarle un marcapasos y practicarle un cateterismo, pero finalmente solo le recomendaron reposo hasta que se compensara.