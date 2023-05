El Movimiento Audiovisual Platense nació en 2016 para generar un espacio de intercambio y cooperación entre realizadores, productores y técnicos audiovisuales de La Plata. Ex graduados y hoy por mayoría docentes de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, los miembros del MAP comenzaron a reunirse con la incógnita que rondaba la producción audiovisual regional de los años previos al golpe cívico-militar.

"A fines de 2015, veíamos que se acercaba el macrismo y nos surgió la necesidad de tejer redes, conexiones entre los que nos dedicábamos al cine. Sentíamos que lo que pasaba desde en el cine platense es que no había conexiones, no había puentes. Encontrabamos dificultades para darle importancia al cine regional, y fue a raíz de unas charlas en las que nos encontramos con el resto de los miembros y decidimos ponernos a trabajar juntos", afirma Nicolás Alessandro, realizador, guionista y docente, es uno de sus fundadores y miembros actuales.

Hoy en día, los miembros del Movimiento Audiovisual Platense son ocho con Nicolás: el productor y realizador Marcelo Gálvez, el actor Néstor Gianotti, el realizador y docente Marcos Tabarrozzi, el productor Martín Bastida, la realizadora y docente Betiana Burgardt, el realizador Igor Galuk y la productora Paula Asprella.



En marzo de 2016 se presentaron al mundo como el Movimiento Audiovisual Platense (MAP). En esos primeros encuentros se plantearon algunos objetivos, pero había uno que les generaba mucha urgencia. "Siendo docentes, graduados, encontrábamos una historia que estaba poco difundida, como que estaba roto un lazo. Sabíamos que la escuela había tenido un período anterior al que nosotros formábamos parte", afirma Nicolás.

La carrera de Cine de la UNLP había sido fundada en 1956 con el nombre de Departamento de Cinematografía por el realizador Cándido Moneo Sanz, transformándose en la primera carrera de cine de Latinoamérica. Desde ese año continuó hasta su cierre en 1978, dos años después del golpe cívico militar, y volvió a abrirse en 1993, diez años después de la vuelta de la democracia. Y sobre ese primer período, había un vacío.

"Nosotros sospechábamos que algunos de los docentes que habíamos tenido habían formado parte de esa primer escuela, pero después con el tiempo fuimos descubriendo que lo que había era como un temor de hablar sobre esa época. Entonces comenzamos a indagar, a buscar qué se sabía de esa escuela", afirma.

Lo primero que encontraron fue un DVD con algunos cortos en la biblioteca de la universidad, lo que les daba el inicio de que había habido otros proyectos similares al suyo, que tenían el objetivo de rescatar la historia de la carrera. Si de materiales de archivo se trata, es imposible que no esté involucrado Fernando Martín Peña, que había rescatado también unos cortos que pertenecían a la universidad. Pero los de él eran 60 y los que había en ese DVD, solamente 6.

"Había claramente un vacío, algo que no funcionaba. A raíz de los encuentros con Peña empezamos a indagar, a preguntar en la propia en la propia carrera, a docentes en la misma institución, qué cosas había, a preguntar mucho", afirma Nicolás.

Después de mucho preguntar descubrieron que los materiales estaban, pero en las peores condiciones: olvidados en un galpón. "Nos propusimos la tarea, completamente ad honorem, de empezar a tratar de recuperar esos materiales. Primero por una cuestión de curiosidad, para saber qué había", afirma.

Se logró un convenio entre la facultad y el Museo del Cine, mediante el cual se empezó a recuperar esos materiales: viajar hasta la capital con las cintas, limpiarlas y volver a traerlas a La Plata. Además, se comenzó a grabar en video el fílmico que estaba en 16milímetros. Destacando la importancia que tenía recuperar esos materiales, lograron que la facultad comenzara a mostrar interés en el autogestivo proyecto.

"Cada vez que hacíamos una presentación o hablábamos de los cortos, siempre aparecía algún estudiante de la escuela que tenía esos materiales, o que tenía ganas de poder verlos, de recuperarlos. Lo que logramos en muchos sentidos fue como un puente de confianza, que nos prestaran los materiales para limpiarlos, ponerlos en condiciones y hacer transfer, para que esos cortos se pudieran ver, y poder socializarlos con las generaciones actuales" afirma Nicolás.

El poder compartir los materiales siempre fue uno de los objetivos principales del proyecto. Con la mente puesta en esos estudiantes que habían sido, el MAP colocó esos documentos recuperados en la biblioteca de la carrera de Artes Visuales, además de poder acceder a los mismos a través del canal de Youtube de la biblioteca.

"A nosotros nos interesa la identidad regional, el cine platense. Quienes nos formaron eran parte de esa escuela de cine ignota. Nosotros encontramos joyas revolucionarias para la época, y que tal vez no tuvieron la visibilización por haber sido hechas en La Plata. Esto es sabido, pero la historia del cine se ha construido desde el centro metropolitano. Pero es importante destacar lo que pasa en las regiones. Forma parte de nuestra identidad, nuestra formación como realizadores y realizadoras", afirma Nicolás.

En uno de los cortos que encontraron, de 1966, puede observarse un plano aéreo de la ciudad. "Se ve el trazado de la ciudad, está filmado desde un helicópero. Eso también hace que nos reconozcamos como ciudad, como espacio", sostiene Nicolás.

Desde el 2016, aquellos objetivos con los que empezaron continúan estando sobre la mesa. La carrera de la UNLP no tiene los equipamentos para poder hacer la limpieza de los materiales, por lo tanto el MAP depende de convenios, ya sea con el Museo del Cine o con otra institución, de las que no abundan en el país. Junto con Perú, Argentina es el único país de Latinoamérica que no posee una cinemateca nacional.

Desde hace 5 años, el MAP está militando para que exista una Ley Audiovisual Bonaerense. Eso, sumado a la urgencia de los recuperar los materiales (que día a día se están perdiendo) les quitó tiempo de otros proyectos. Por ejemplo, el de realizar una película sobre ellos mismos y el movimiento, que planean terminar este año.

El año pasado presentaron un libro sobre la historia de la escuela de cine, que lleva por título HUELLAS E HISTORIAS DEL CINE PLATENSE 1955-1978, con distintas entrevistas a profesores y realizadores que reviven esos años de cine. El documental se basará en estas entrevistas, además del material de archivo recuperado y más investigación.

"Tenemos el anhelo de generar capacitaciones, para que la región crezca. Que otras generaciones tomen el laburo de empezar a recuperar los materiales que quedan. Lo bueno de lo que estamos haciendo es que se nos acercan muchos jóvenes realizadoras y realizadores, muchos familiares con material", afirma Nicolás.

Para más información, consultar las redes sociales del Movimiento Audiovisual Platense (MAP).