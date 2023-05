Una joven y su padre fueron detenidos el miércoles por la noche en el marco de una investigación por "manifestaciones de tenor amenazante en una de las redes sociales del intendente" Pablo Javkin por vía de "mensaje privado". Lo que trascendió es que se trata de una intimidación relacionada con atentar "a lo mexicano". El caso está a cargo del fiscal Iván Enríquez, quien solicitó el procedimiento en la vivienda de barrio Acindar, donde además se secuestraron dispositivos electrónicos, celulares, computadoras y unos 6 millones de pesos. Ayer por la tarde el padre fue liberado con formación de causa por el delito de lavado; mientras que la muchacha seguía detenida y se analizaba si sería llevada a audiencia imputativa ante el juez Martín Becerra. "No podemos permitir y dejar pasar estas cosas con nadie en la ciudad", expresó el mandatario, que además habló con la madre de la joven.

Los detenidos fueron identificados como Loana, de 22 años, y Marcelo O., su padre, quienes llegaron a esa situación tras la denuncia presentada el 5 de mayo pasado por la Intendencia. Los primeros pasos de la investigación apuntaron a determinar la titularidad de la cuenta desde donde se enviaron dichos mensajes y este miércoles se llevó adelante el allanamiento en la casa de la joven, donde además fue detenido el padre -y liberado ayer a la tarde- ante el hallazgo de una importante suma de dinero. Al respecto, desde la Agencia de Investigación Criminal se indicó que la principal moradora de la vivienda (madre de la joven) "manifestó que su marido trabaja de recaudador de la empresa logística TransBan y que se ocupa de recaudar dinero de las tarjetas de transporte municipales", pero cuando los agentes le solicitaron identificación que acredite ello, dio cuenta de "que no la poseía en el momento", señalaron.

La denuncia

Ante las detenciones, el intendente hizo declaraciones ayer: "No tengo custodia, camino como cualquier otro vecino y recibo muchas veces amenazas, muchas se desestiman porque no tienen un fondo, pero tengo un protocolo que es el mismo que recomiendo a comerciantes y vecinos cuando reciben una amenaza, para denunciar en Fiscalía. Acá hay palabras... la familia, la frase 'con la mafia no se jode' que obliga, y yo tengo el deber de denunciar. No podemos permitir y dejar pasar estas cosas con nadie en la ciudad. Tiene unos días la denuncia, no hay un trato especial", manifestó en Canal 3, ayer al mediodía. Además, en relación a las amenazas denunciadas y tras el allanamiento, agregó: "Hablé con la madre de esta chica (por la detenida) y estaba mal, porque es gente de laburo y siente angustia por esta situación que esperemos se resuelva pronto. No voy a decir lo que arreglé de algún modo con una madre, porque soy padre y entiendo la situación. En Rosario hay que poner las cosas en orden y también hay que dar una señal. Para mí es importante haber hablado con ella, pero también es importante que tengamos un protocolo y no dejemos pasar esto", agregó. Ante la consulta de si los demorados tenían vinculación con la municipalidad, el intendente respondió que "indirectamente, a partir de un operativo Sube, de un trabajo del padre".

Más temprano, quien se refirió al tema fue el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, quien planteó que "estos hechos son complejos y atraviesan a la ciudad en el último tiempo”. Según describió en LT8, Javkin "recibió el viernes en sus redes sociales mensajes intimidantes que tenían referencias a las mismas cuestiones que aparecieron en los carteles que se dejaban cuando ocurrían extorsiones en los últimos tiempo. Entonces, se hizo la denuncia”. Además, sostuvo que “ningún hecho que sea extorsivo o amenazante tiene más o menos gravedad. Es grave en sí mismo. Por eso hay que poner en funcionamiento todas las herramientas que la Justicia tiene para que se investigue y se establezca quién está detrás de esto y le llegue el pertinente castigo. No sabemos de dónde proviene el mensaje ni cuáles serán las consecuencias que tendrá, pero es una situación que toda la ciudad lo está padeciendo. Necesitamos revertir este proceso y hay que hacerlo con las herramientas que ofrece el sistema judicial", enfatizó.

En tanto, el abogado Gabriel Navas, que tomó la defensa de la joven, indicó en LT8 que hay un “proceso por amenazas contra la mujer, mientras que el padre quedó detenido por tener en su poder una suma importante de dinero proveniente de su trabajo. El hombre trabaja para una empresa privada que recauda el dinero de las tarjetas Sube y Movi”, remarcó el letrado.