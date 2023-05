El ministro de Economía que firmó el endeudamiento con el FMI por 44.000 millones de dólares durante la presidencia de Mauricio Macri reapareció con una advertencia: “¿Qué significa tener reservas netas negativas? Que los bancos le estarían prestando al Central parte de los encajes que cuidan la liquidez de los ahorristas”, indicó Nicolás Dujovne. El excolumnista de TN rememoró la “crisis de la convertibilidad y el corralito” para señalar la necesidad de cuidar los 11.000 millones de dólares de encajes sobre depósitos que están en el Central.



Las declaraciones de Dujovne muestran un grave desconocimiento del concepto de reservas netas o una operación para generar pánico y promover una corrida bancaria con fines electoralistas. Las reservas netas surgen de descontar a las reservas brutas las líneas de crédito (como ser el swap de China) que tomó el Banco Central. Que sean negativas no significa que se usen los dólares encajados en la entiddad monetaria como cobertura de los depósitos de los ahorristas, sino que se utilizaron los dólares de las líneas de crédito por un monto que supera el valor de las reservas que no corresponden a esas líneas (incluyendo los encajes sobre depósitos).

Para poner un ejemplo, supongamos que un Banco Central tienen 10.000 millones de dólares de reservas por encaje de depósitos bancarios y ni un dólar de reservas propias. Luego accede a una línea de crédito como el swap y le habilitan 20.000 millones de dólares. Ahora sus reservas brutas son 30.000 millones de dólares y las reservas netas (restando la línea de crédito) 10.000 millones de dólares. Imaginemos que utiliza 15.000 millones de dólares de la línea de crédito para cubrir un déficit comercial provocado por una sequía. Ahora sus reservas brutas son 15.000 millones de dólares y las netas son negativas en 50000 millones de dólares. ¿Significa eso que uso 5.000 millones de dólares de los depósitos de ahorristas, como insinúa Nicolás Dujovne? No, los dólares de los ahorristas no fueron tocados en ningún momento, sólo de utilizaron los de la línea de crédito. Es decir, tener reservas netas negativas no tiene nada que ver con utilizar los encajes sobre depósitos que, como demuestra nuestro ejemplo, permanecen sin tocarse en el Banco Central.

El BC tiene reservas brutas por unos 34.000 millones de dólares, de las cuáles unos 11.000 millones de dólares corresponden a encajes sobre depósitos de los ahorristas. Los 23.000 millones restantes están compuestos por 5000 millones de dólares en oro y DEG (una moneda emitida por el FMI) y 18.000 millones de dólares. Por su parte, las líneas de crédito del Central rondan unos 23.000 millones de dólares, lo que significa que todas las reservas que exceden a los encajes sobre los depósitos de los ahorristas equivalen a líneas de crédito que ya fueron, en su mayoría activadas. Es decir, el nivel de reservas es bastante bajo y financiado con líneas de crédito (swap chino fundamentalmente), pero sin que se toquen los encajes sobre depósitos de los ahorristas.

@AndresAsiain