El Frente Entre Todos cerró su campaña preelectoral ayer por la mañana en un acto diferente, siendo consecuente con la propuesta de dejar algo en la comunidad después de las elecciones. "Mientras los demás candidatos ensucian, nosotros limpiamos la ciudad", fue la consigna que este Frente reivindicó desde el inicio de la campaña con vistas a los comicios del próximo 14 de mayo.

Así, la campaña terminó con la entrega de herramientas de trabajo para un grupo de trabajadores que se acercaron al Frente Entre Todos a buscar ayuda para progresar, "no asistencialismo", indicaron desde Entre Todos.

Se repartieron dos máquinas de coser, dos desmalezadoras, una batidora de mesa con insumos, dos tablets, un horno y un kit de masoterapia. "El costo de estos elementos es lo que se hubiera gastado en un acto de cierre, pero fuimos consecuentes con nuestra campaña y preferimos dejar algo en la comunidad", dijo el candidato a diputado provincial Lucas Godoy.



Lo central del acto fue la alocucion del candidato a gobernador, Walter Wayar, quien relató paso a paso el armado del Frente Entre Todos y como llegaron hasta acá.

"Nos dijeron que somos nadie, y si somos nadie ¿por qué no dejaron que nos quedemos con el nombre del Frente de Todos? Dios sabe por qué hace las cosas, ahora nos llamamos Frente Entre Todos y miren si no es lindo el nombre, porque para sacar a Salta adelante es Entre Todos! Entre Todos hemos comenzado a caminar la provincia y nos subestimaron y no nos valoraron y ahora están con la cola entre las piernas porque los peronistas, hablando a uno por uno, hemos movilizado la provincia y le estamos ganando la elección. Se equivocaron con nosotros porque el peronismo no necesita un partido político. Está en las casas, en el monte, en los cerros, en cada pedacito de la provincia", aseguró Wayar.