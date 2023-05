El recientemente electo secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTMRA) y titular del sindicato de municipales de Avellaneda, Hernán Doval, aseguró que están trabajando en un proyecto que permitiría a los empleados del sector en todo el país contar con un piso salarial que les asegure “un sueldo digno”. La paritaria nacional funcionaría con aportes del Estado a los municipios, corregiría las disparidades entre los ingresos de trabajadores de distintas provincias y sería un primer paso para discutir otras problemáticas históricas, como la precarización de los contratos y las jubilaciones. El proyecto cuenta con el aval de funcionarios del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires (PBA), en donde existe un mecanismo similar para establecer el aumento provincial desde 2014, a partir de una ley impulsada por Doval, en ese entonces diputado bonaerense.

--Actualmente la paritaria municipal depende de cada distrito. ¿Están proponiendo un piso mínimo nacional? ¿Cómo se financiaría?

--La propuesta es que tenga un financiamiento del Estado nacional a los municipios. Hay municipios que pueden afrontar pagar un sueldo digno, que tienen los recursos para pagar mucho más de lo que pagan, pero también hay otros que son pobres en la Argentina. Nosotros vemos la paritaria nacional con financiamiento a los municipios como una política de distribución del ingreso, porque los trabajadores municipales que están cobrando tan mal en algunas provincias, si reciben un sueldo más digno no lo van a poner en plazos fijos, ni van a comprar dólares, lo van a volcar al consumo interno de cada uno de los pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país. Así que más allá de la reparación histórica que tenemos que tener los trabajadores municipales, que en muchos lugares cobramos por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), también lo vemos como un aporte al país.

--Sería un esquema parecido al de los docentes.

--Sí, pero hay quienes cuestionan por qué el Estado debería financiar nuestra paritaria. Nosotros en la pandemia demostramos que somos fundamentales para que esta sociedad funcione. Una de las enseñanzas que dejó la pandemia es que los trabajadores más necesarios son los que menos cobran y los que más precarizados están. Entre ellos los municipales, porque cuando hubo que aislarse, en el peor momento de incertidumbre, la gente que trabajó desde su casa pudo hacerlo porque había municipales que a la mañana levantaban la basura, municipales que ordenaban el tránsito para que circulen nada más que los esenciales, municipales que llevaban alimentos a los que no podían salir a trabajar, municipales que atendían en los hospitales e incluso enterraban a nuestros muertos.

--¿Cuál es la situación de los jubilados y qué propuestas tienen dentro de una eventual discusión paritaria nacional?

--Cada provincia tiene su caja jubilatoria con regímenes disímiles. Pero un aumento sustancial de salarios se trasladaría a los haberes que cobran nuestros jubilados. En principio seguiríamos con ese esquema, pero la paritaria permite avanzar con ciertos temas e ir trabajándolos. Hay que pensar que venimos de no tener nada. En la PBA en 2014 pudimos sacar la Ley de Paritarias Municipales, a través de un proyecto que presenté yo como diputado provincial en esa época. Esa ley da estabilidad y establece el SMVM, aunque hay intendentes que aun así no lo pagan. Antes de eso, teníamos un sistema de disponibilidad, la ley 11.757. Si al intendente no le gustaba cómo lo mirabas te echaba, aunque tuvieses veinte años de antigüedad. Nosotros venimos de ese lugar, de una situación de mucha flexibilización, así que lo primero que buscamos es poner el problema sobre la mesa: que hay trabajadores municipales que están cobrando por debajo del SMVM. Cuando tengamos una paritaria nacional se van a ir abordando distintos temas, no es para discutir salarios nada más, sino también las jubilaciones, las condiciones de trabajo, la gran precarización que genera el contrato por monotributo, o regímenes como el de la Patagonia que tienen formas de vida particulares.

--¿En qué estado está el proyecto ahora? ¿Con quiénes lo trataron y qué respuestas han tenido?

--Estuvimos reunidos con el ministro de Economía, Sergio Massa, también lo tiene Wado de Pedro, que lo venimos trabajando con el intendente Juani Ustarroz y con él; estuve reunido con otros intendentes como Jorge Ferraresi que me dijo que está de acuerdo con el proyecto y lo va a acompañar. La semana pasada estuve en una reunión con el gobernador Axel Kicillof junto a otros gremios, y aproveché para hablarle sobre los municipales y también hay voluntad del gobernador y del ministro de Trabajo Walter Correa de avanzar en esta dirección, más allá de la Mesa Paritaria Provincial. Además, en la CTMRA venimos realizando un trasvasamiento generacional para darle futuro a todos estos reclamos. Antes de que me eligieran, nuestro secretario general era el Cholo García, un dirigente histórico de la organización.

--¿Hay diferencias en el trato y en lo que han conseguido en función del partido que gobierna cada municipio?

--Hay una cuestión con los trabajadores municipales que atraviesa todos los colores políticos. Muchos tenemos una posición y yo mismo fui diputado por el Frente Para la Victoria. Pero para un trabajador que cobra 40 mil pesos de bolsillo es muy difícil pensar que si viene la derecha va a estar peor. Es entendible, porque esa persona no llega a cubrir la primera quincena de alimentos. Lo que hay es una política general hacia los municipales y eso es lo que estamos tratando de romper. En 2014 tuvimos un avance sustancial en PBA, pero la situación general es de miseria. Salvo en algunos pocos municipios en el país, por condiciones históricas que traen de hace mucho tiempo. Los trabajadores municipales necesitamos reglas generales, pero si no logramos una paritaria nacional, la bonaerense va a funcionar como un techo, porque hay muchos intendentes que se amparan en la autonomía municipal para dar menos aumento.

--¿Qué perspectivas tienen de las próximas elecciones? En especial considerando que los candidatos de la oposición ya adelantaron que en caso de ganar piensan terminar con los regímenes especiales de los gremios.

--Está claro que una paritaria nacional no la conseguimos con un gobierno de derecha. Yo en lo personal voy a trabajar para que haya un gobierno peronista, con una estrategia armada por Cristina Fernández de Kirchner, porque la deben armar los dirigentes más lúcidos. Ahora, lo que queremos es empezar a poner en valor el trabajo de los municipales para que ese compañero que cobra por debajo del SMVM también pueda pensar que la única forma de mejorar la situación es a través de un proyecto peronista. Y es un debate que debemos dar, porque el peronismo es redistribuir la riqueza, no solo administrar. Yo creo que la paritaria nacional es una forma de redistribuir la riqueza y de sacar del abandono de tantos años a un sector muy grande de trabajadores. En la confederacion representamos a casi 900 mil municipales en todas las provincias. A donde vayas del país, hay municipales, entonces es hora de que sean puestos en valor y que puedan tener un sueldo digno.



Entrevista: Diego Castro Romero.