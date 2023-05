El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, anunció que no se presentará por la reelección en su distrito. Así, descartó la posibilidad de ir por su tercer mandato y también aclaró que no buscará ninguna candidatura a legislador. La indefinición de Axel Kicillof alrededor de la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales logró colarse en el centro del debate bonaerense y el titular del Foro de Intendentes Radicales advierte que, si fuera el gobernador, "no desdoblaría".

Fernández entiende que separar las fechas no se traduciría en más votos a Kicillof. “Un socialista no va a ir a votar a Axel porque en la boleta no esté tal o cual candidato a Presidente”, explica. En su percepción, el gobernador de la provincia de Buenos está atravesando una situación similar a la que vivió María Eugenia Vidal en 2019 ya que, para ese momento, una boleta pegada a la de Mauricio Macri traccionaba hacia abajo las chances de la reelección que finalmente se truncó.

Pero hay otra situación, que es la que más le preocupa. “Es muy difícil gobernar la Provincia sin un Gobierno nacional que sea afín”, repasa. En este sentido, advierte sobre la posibilidad de que la Presidencia y la Gobernación no coincidan en el color político, y presume que eso puede generar que desde la Casa de Gobierno con sede en La Plata se geste algún mecanismo que altere la gobernabilidad nacional si es que no se ponen de acuerdo en las políticas a ejecutar en territorio bonaerense. “Habrá que ver igual, porque a Axel también lo están tironeando para ser candidato a Presidente”, dice sobre la interna de enfrente.

En lo que refiere a su decisión de no competir por la intendencia de Trenque Lauquen, considera que "es un gesto de la política a la sociedad”. Confía en la necesidad de que prime un criterio de renovación entre los dirigentes, dar lugar a la juventud, y aportar desde la experiencia de haber ocupado la jefatura de la intendencia, le dice a Buenos Aires/12.



El Comité de la Unión Cívica Radical de su localidad fue el escenario elegido por Fernández para comunicar a sus correligionarios la decisión de no ser candidato en los comicios de este año. “Le gané un round al ego”, suelta entre risas. Asegura que en el distrito y la sección hay “pibes sanos que se merecen la oportunidad”. Hace hincapié, particularmente, en dos nombres: el actual diputado provincial Valentín Miranda y el concejal Francisco Recoulat. Ambos originarios de la Juventud Radical.

Miranda es legislador desde el 2019 y busca la renovación. Según se especula en el radicalismo bonaerense, habría intentos de que encabece la lista por la cuarta sección electoral. Sobre Recoulat, Fernández recuerda que durante la campaña de las elecciones legislativas en 2017, el empuje más grande de la militancia de la UCR era porque el joven treintañero ingresara al Concejo Deliberante, dado que ocupaba el quinto puesto en la lista, y que incluso el PRO le había querido arrebatar ese lugar. Su presencia en la lista se mantuvo, fue elegido concejal, renovó en 2021, y hoy es el presidente del bloque oficialista y quien corre con la bendición de Miguel Fernández para tomar la posta en la intendencia.

Ante la consulta sobre el escenario provincial, Fernández toma como premisa que “las encuestas no sirven” para llegar a conclusiones rápidas. Si bien asegura que Diego Santilli es quien sería el que más mide dentro de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio a la gobernación, esa cuantificación debería evaluarse según el candidato a Presidente que encabece la lista.

Volviendo a su renunciamiento, Fernández lo considera un hecho necesario para la “gente vuelva a creer en la política”. “Ser intendente es una constante acumulación de experiencia”, afirma. Sostiene que es un aprendizaje de cuándo y cómo hablar, de ir bajando muchas expectativas, de tener la paciencia para que cada día se logre un avance y un nuevo aporte al proyecto que se integra. “Me encantaría ser intendente otra vez, pero no eso no importa, porque sé que no debo ir”, resume.

“Hay un momento donde transferís lo que sabés o te lo llevás a la tumba”, apunta. La postura del, hasta el 10 de diciembre, intendente de Trenque Lauquen es clara: “la política se hace en la gestión”. En un mensaje hacia quienes están en plena formación académica y tengan un recorrido militante, y aspiren a desarrollarse en el universo político, Fernández explica que se “necesitan ingenieros en la gestión, pero ingenieros que tengan olfato político” y que se comprometan a trabajar por fuera de los horarios administrativos. “Que sigan laburando después de la 1 de la tarde”.

Su futuro hoy tiene una incertidumbre que asegura disfrutar. "No sé que voy a hacer en diciembre, pero si sé que hice lo que tenía que hacer". Médico de profesión, nefrólogo según su especialidad, recuerda que en 1987 y luego de un año y medio de desventuras económicas, decidió junto a otros colegas emprender el desafío de poner su propio centro de diálisis en la localidad. "Pedimos un crédito y que sea lo que Dios quiera", resume aquel instante, pero con la tranquilidad de que "por suerte nos fue bien".

En una síntesis como dirigente y cómo alguien que ha oficiado de interlocutor entre la opsición y el oficialismo en tensos debates cómo el de los presupuestos, Fernandez cuenta que algunos ministros provinciales ya lo llamaron. "Te vamos a extrañar", le dijeron.