El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este viernes que lleva adelante conversaciones con dirigentes de la oposición en torno a la posibilidad de desdoblar las elecciones generales en el distrito y descartó que ello tenga que ver con el "oportunismo electoral", tal como lo habían advertido los principales referentes de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora.

Tal como advirtió BuenosAires/12, la discusión en torno a la posibilidad de separar la fecha de las elecciones provinciales de las nacionales aparece como una chance concreta que se viene debatiendo puestas adentro del equipo de Gobierno con sede en La Plata. "Estamos discutiéndolo con todas las fuerzas políticas", dijo el mandatario al ser consultado al respecto en una rueda de prensa que encabezó en Tandil, lugar al que se trasladó para presentar junto al intendente radical Miguel Lunghi el Proyecto Urbanístico Sans Souci.

Según Télam, no son pocos los jefes comunales radicales que le pidieron al gobernador que evalúe la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales. La principal razón que moviliza a los jefes y jefas comunales de Juntos por el cambio a evaluar su apoyo a la decisión tiene que ver con la interna que también impacienta los ánimos en la alianza opositora. “La mayoría quiere despegarse de esa situación”, señalan en referencia al debate que enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y que pega de lleno en la unidad que pretenden desde el territorio.

"El razonamiento que ellos hacen es que o van en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli o en la de Patricia Bullrich y el candidato a gobernador que ella lleve; y eso termina complicándolos en sus distritos”, señalaron. De hecho, en las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño se reunió con los referentes municipales del PRO para analizar la situación y sugerir reflotar la idea que se dio a conocer como “la estrategia de V”, que habilita la chance de que los candidatos a intendentes vayan “colgados” de las dos boletas en las primarias de agosto.

Siguiendo uno de los únicos acuerdos a los que arribaron los dirigentes amarillos desde el primer momento del armado electoral, esas internas deberían habilitarse sólo en los municipios en los que el PRO no gobierna. Algo que no estaría sucediendo en la práctica, donde a los intendentes surgidos de las boletas del partido fundado por Mauricio Macri les aparecen oponentes del mismo color partidario. El caso más emblemático se da en la capital provincial, La Plata.

El problema que surge es que, en las últimas horas uno de los candidatos a la gobernación, Diego Santilli empezó a hablar con mayor convencimiento de una interna que dejaría de lado la chance de consensuar una lista única por parte del cambiemismo bonaerense. Así esta estrategia también incluiría, en agosto, una disputa en el tramo de la gobernación. “La competencia es lo más sano”, dijo el diputado nacional que también cuestionó a Kicillof por “especular con la fecha”.

"El primero en hablar de desdoblar fue Santilli y después lo hizo José Luis Espert”, retrucó el gobernador este viernes. “No se trata de una cuestión oportunista sino que son atribuciones del gobierno provincial”, dijo el mandatario y puso de relieve que “la Corte Suprema intervino elecciones a dos provincias, donde iba a perder el partido de la Corte Suprema, por lo que nosotros vamos a defender la autonomía provincial”. "Veremos cómo lo llevamos adelante", sentenció Kicillof.

Contra el mandatario también apuntó otro de los precandidatos a la gobernación, Cristian Ritondo, que chicaneó con la posición que había asumido Kicillof cuando la posibilidad de separar elecciones era analizada por María Eugenia Vidal por la tracción negativa que generaba, en aquel momento, el entonces Presidente Macri. “¿Te acordás cuando decías que desdoblar las elecciones era "innecesario y oportunista"? No tengas miedo. Compitamos con reglas claras”, escribió el ex ministro de Seguridad provincial en Twitter.

El otro Macri, Jorge, que es funcionario y precandidato a jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambió de parecer y retomando su rol de presidente del PRO bonaerense relativizó la incidencia del cambio. “Por más trampas que quieran hacer, cambios de reglas, desdoblar o no desdoblar, hay una voluntad de cambio clara y profunda en la Argentina”, señaló el intendente en licencia de Vicente López, que hasta valoró los aspectos positivos del desdoblamiento. “Separar las elecciones bonaerenses de las presidenciales podría permitir discutir el modelo de la Provincia, que a veces se ve opacado por la discusión nacional", dijo el hombre que parecía ser el más perjudicado cuando Rodríguez Larreta tomó la decisión de desdoblar (aunque sin separar las fechas) las elecciones porteñas.

Vale recordar que el gobernador ya firmó el decreto que convoca a elecciones primarias para el domingo 13 de agosto, en simultáneo con los comicios a nivel nacional. En realidad, estaba obligado a hacerlo ya que la Ley 14.086, que regula PASO plantea que la Provincia no puede desdoblar esos comicios, porque tienen que ir en conjunto con las nacionales. Para modificar ello, Kicillof debería haber enviado una propuesta de reforma de la norma a la Legislatura, donde no cuenta con el número suficiente para lograrlo. No obstante, de acuerdo al Código Electoral bonaerense, las elecciones provinciales pueden concretarse en fecha diferente a las nacionales.

La convocatoria debe efectuarse con, al menos, 90 días de anticipación y tiene que llevarse a cabo entre 30 y 120 días antes de que finalice el mandato actual del gobernador, es decir, antes del 10 de diciembre. Desde el entorno de Kicillof sostienen que el mandatario definirá qué hacer recién después del cierre de listas, el 24 de junio.

En tono con la campaña, Kicillof dijo que su administración quiere “discutir un modelo para la provincia que tiene una identidad que es productiva, popular” y agregó: "El liberalismo le hace daño a todo el país, pero al que le pega es a un modelo productivo".