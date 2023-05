* El Frente Juntos Avancemos oficializó cinco listas de precandidatos a diputados provinciales. La que lidera Omar Perotti está integrada por nueve ministros y ministras de su gabinete, entre otros funcionarios de la Casa Gris. La de Unidad Ciudadana que se alinea con la dupla Marcos Cleri-Alejandra Obeid la encabeza la vicegobernadora Alejandra Rodenas, seguida –en tercer lugar- por la ex defensora general de la provincia Jaquelina Balangione. Las que responden a los precandidatos Leandro Busatto y Eduardo Toniolli ubicaron en primer lugar a mujeres: la vicepresidenta del Partido Justicialista y concejala de Rosario, Norma López y la diputada Lucila De Ponti. Y en la quinta forman los diputados Oscar “Cachi” Martínez y Luis Rubeo.

La número dos en la lista de Perotti es la ministra de Salud, Sonia Martorano, y siguen su colega de Gobierno, Celia Arena; los ministros Walter Agosto (Economía), Marcos Corach (Gestión Pública), Erika Gonnet (Ambiente y Cambio Climático), Daniel Costamagna (Producción), Juan Manuel Pusineri (Trabajo), Florencia Marinaro (Igualdad, Género y Diversidad) y Víctor Debloc (Educación). En lugares expectantes también están el senador Miguel Rabbia –que completa el mandato de Lewandowski en el Senado santafesino-, la diputada del partido Fe Cesira Arcando y el presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán.

* Unidos para Cambiar Santa Fe propone también cuatro listas. La que responde a la fórmula Carolina Losada-Federico Angelini la encabeza el senador nacional Dionisio Scarpin. La que se referencia en Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia ubicó en el primer lugar al ex intendente de Santa Fe y ex candidato a gobernador José Corral. Y la oferta electoral del socialismo desdobló el apoyo a la fórmula Mónica Fein-Eugenio Fernández. Una lista la lidera la diputada Clara García seguida por el presidente de la Cámara Pablo Farías. Y la otra el ex gobernador Antonio Bonfatti.

* El centro izquierda también tiene dos listas. El Frente Amplio por la Soberanía que encabezan el diputado Carlos del Frade y su colega del socialismo disidente Claudia Balagué (en la foto). Y la de Igualdad y Participación del diputado Rubén Giustiniani y su compañera de bloque Agustina Donnet.

* La diputada antiderechos Amalia Granata también busca un segundo mandato con su lista Somos Vida.

Listas completas

Juntos Avancemos

*Elijo Hacer: Omar Perotti, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Celia Arena, Walter Agosto, Marianela Blangini, Marcos Corach, Erika Gonnet, Daniel Costamagna, Cesira Arcando (FE), Juan Manuel Pusineri, Mariana Baima, Marcelo Barros, Soledad Gramigna, Fernando Marziotta, Juliana Armendáriz, Hugo Morzán, Miriam Villafañe , Juan José Saleme, Florencia Marinaro, Fabricio Medina, Valeria March, Juan Beregui, Jésica Montoya, Víctor Debloc, Giovana Gómez, Fabián Speca y Vanina Bonavero.

*Unidad Ciudadana: Alejandra Rodenas, Germán Bacarella, Jaquelina Balangione, Silvio Barrionuevo, Alejandrina Borgata, Gustavo López Torres, Gisella Favot, Carlos Daniel Felice, Ailén Straini, Adolfo Enrique Maggio.

*Unamos fuerzas: Norma López, Facundo Olivera, María Bonan, Hugo Burguéz, Eliana Ramos (Barrio 88), César Malato, Cecilia Righetti, Federico Smidke, María Rita Coll, Juan Carlos Rodriguez.

*Movimiento Evita: Lucila De Ponti, Antonio “Toni” Salinas, Paula Canalis, Alejandro Gelfuso, Vanesa Tapón, Julio Leiva, Zaira Coronel, Ernesto Talero, Yanina Cocco, Lisandro Leonori.

*Podemos Más: Oscar “Cachi” Martinez, Verónica Porcelli,Luis Rubeo.

Unidos para cambiar Santa Fe

*UCR: Dionisio Scarpin, Ximena García (PRO), Ariel Bermúdez (CREO), Ximena Sola, Martín Rosúa, Fernanda Castellani, Germán Scabuzzo, Betina Florito (ERF), Cristian Cunha (PRO), María Soledad Ruiz de Galaretto, Gonzalo Toselli (GEN), Marina Morante, Germán Hoffmann, Florencia Telesco.

*UCR: José Corral, Silvana Di Stéfano, Marcelo González, Astrid Hummel (PRO), Walter Ghione (UNO), Sofía Galnares, Fabián Bastía, Jimena Senn, Sergio Basile, Karina Chumpitaz (PRO).

*Partido Socialista: Clara García, Pablo Farías, Lionella Cattalini, Joaquín Blanco, Gisel Mahmud, - Leonardo Calaianov, Charo Mancini, Mariano Cuvertino, Sofía Masutti, Fabián Cejas.

*Acuerdo Progresista: Antonio Bonfatti, Rosana Bellatti, Rubén Galassi, Varinia Drisun, Sergio Rojas, Daiana Gallo Ambrosi, Miguel Solís, Andrea Balbuena, Silvio González.

Frente Amplio por la Soberanía

Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Claudia Balagué (Baseis, PS), Fabián Palo Oliver (UCR), Mercedes Meier (PTP), Gustavo Gamboa (SI), Marisa Bernal (PARES).

Igualdad y Participación:

Rubén Giustiniani, Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Sebastián Pujato.

Movimiento Somos Vida

Amalia Granata, Emiliano Peralta, Alicia Azanza, Edgardo Porfiri, Beatriz Brouwer, Omar Paredes, Silvia Malfesi (Fuerza Libertaria), José Daniel Machado, Carolina Sánchez, Iván Gisbert.