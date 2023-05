Desde Santa Fe

Las primarias del 16 de julio marcarán un hito político en Santa Fe. Por primera vez, un gobernador en ejercicio, Omar Perotti, la vice Alejandra Rodenas, un ex gobernador, Antonio Bonfatti, los tres senadores nacionales (Marcelo Lewandowski, Carolina Losada y Dionisio Scarpin), seis diputados nacionales (Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, Alejandra Obeid, Federico Angelini, Mónica Fein y Ximena García), 25 diputados provinciales –la mitad de la Cámara-, casi todos los senadores y la ex jefa del Ministerio Público de la Defensa Penal, Jaquelina Balagione, competirán en las urnas por el recambio en la Casa Gris y en la Legislatura. Por primera vez, la lista que encabeza el gobernador está integrada por nueve ministros y ministras de su gabinete. Y por primera vez en la historia, se presenta una precandidata a gobernadora: Carolina Losada, que no vota ni tiene domicilio en la provincia, aunque ella ya dijo que sólo si la eligen y gana las elecciones del 10 de setiembre podría mudarse a la provincia, donde el gobernador y el vice en el desempeño de sus funciones tienen la obligación de residir en la ciudad capital por mandato del artículo 68 de la Constitución.

Por la sucesión en la Casa Gris, competirán en el Frente Juntos Avancemos -con eje en el peronismo- cuatro fórmulas que se definieron al filo del plazo para la presentación de listas, el viernes a medianoche. La que integran el senador Marcelo Lewandowski, la ministra de Infraestructura Silvina Frana, quienes ya estuvieron juntos en las primarias de 2019 en Encuentro por Santa Fe que lideraba María Eugenia Bielsa. Y las otras tres que aspirantes a gobernador que ya estaban lanzados: el diputado provincial Leandro Busatto (Elijo hacer) y los diputados nacionales Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (Unidad Ciudadana). Busatto eligió como compañera de fórmula a la ex concejala de Rosario Alejandra Gómez Sáenz, Toniolli a una referente de Unidad Popular, Leticia Quiagliaro, y Cleri a su compañera de La Cámpora, Alejandra Obeid, hija del ex gobernador Jorge Obeid.

Perotti acordó la candidatura de Lewandowski en una trabajosa negociación política que lo obligó a bajar la postulación del diputado Roberto Mirabella, a quien quería como sucesor en la Casa de Gobierno. Ayer, Mirabella -en su primer gesto político- acompañó la candidatura de Lewandowski. “Cuenta con todo mi apoyo para continuar el camino que comenzó Omar Perotti. Sigamos construyendo un proyecto santafesino fuerte para seguir defendiendo a Santa Fe”, expresó. “Querido compañero, agradezco tus palabras y tu apoyo -le contestó Lewandowski-. Es muy grande la tarea que tenemos por delante para brindar las respuestas y soluciones que los santafesinos necesitan. Nadie puede hacerlo en soledad”.

En el Frente Unidos para cambiar Santa Fe las candidaturas a gobernador y vice se definirán entre tres fórmulas. Dos son encabezadas por radicales: Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia y Carolina Losada-Federico Angelini. Y la restante por la presidenta del Partido Socialista y diputada nacional Mónica Fein, a quien acompaña como vice el periodista de Canal 13 de Santa Fe, Eugenio Fernández.

Unir la Izquierda también tendrá internas entre dos listas, en un acuerdo entre el Partido Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Una postula a la socióloga Carla Deiana, que lleva como compañero de fórmula al dirigente sindical Mauricio Acosta. Y la otra, al también sociólogo Octavio Crivaro, quien propone como precandidata a vicegobernadora Daniela Vergara.

Estas son entonces las nueve fórmulas de precandidatos a gobernador y vice:

Juntos Avancemos: Marcelo Lewandoswki-Silvina Frana; Leandro Busatto-Alejandra Gómez Sáenz; Marcos Cleri-Alejandra Obeid; Eduardo Toniolli- Leticia Quagliaro.

Unidos para Cambiar Santa Fe: Carolina Losada-Federico Angelini; Maximiliano Pullaro-Gisela Scaglia; Mónica Fein-Eugenio Fernández.

Unir la Izquierda: Carla Deiana-Mauricio Acosta; Octavio Crivaro-Daniela Vergara.