Este fin de semana no habrá Torneo Clausura ni ligas internacionales por el parate de la fecha FIFA, no obstante, el fútbol no se detiene. Por otra parte, Franco Colapinto vuelve a Monza para la fecha 16 del calendario y sigue el Rugby Championship, en donde se disputará la semana tres del Torneo de Cuatro Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies.
Copa Argentina
Comienzan los Cuartos de final del Torneo Federal con un partido en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario:
Viernes
- 21.10: Tigre vs Independiente Rivadavia
Primera Nacional
Empieza la fecha 30 en el campeonato por el Ascenso. Con 15 puntos en disputa para entrar al Reducido, Deportivo Madryn lidera el Grupo A y Gimnasia (J) la Zona B:
Viernes
- 15.30: San Miguel vs Almagro
- 15.30: CADU vs Morón
- 19.00: Estudiantes vs Nueva Chicago
- 20.00: Colegiales vs San Martín (T)
- 20.00: All Boys vs Gimnasia y Tiro
Sábado
- 13.30: Atlanta vs Güemes
Domingo
- 16.00: Deportivo Madryn vs Los Andes
- 16.00: Gimnasia (M) vs Gimnasia (J)
- 16.00: Mitre SdE vs Defensores de Belgrano
- 17.00: Central Norte vs Agropecuario
- 17.00: Chaco For Ever vs Chacarita
- 17.00: Colón vs Estudiantes RC
- 18.00: Racing Cba vs Patronato
Liga femenina
Hoy comienza la fecha 5 del Torneo Clausura:
Viernes
- 15.30: Gimnasia vs San Lorenzo
- 19.10: Talleres vs River
Sábado
- 15.00: Belgrano vs SAT
- 16.00: San Luis vs Boca
Fórmula 1
Se corre la fecha 16 del calendario y la F1 llega al GP de Monza:
Cronograma:
Viernes
- 8.30: Práctica Libre 1
- 12.00: Práctica Libre 2
Sábado
- 7.30: Práctica Libre 3
- 11.00: Clasificación
Domingo
- 10.00: Carrera
Rugby Championship
Se disputará la semana 3 del Torneo de 4 Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies:
Sábado
- 01.30: Australia vs Argentina
- 4.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica