Este fin de semana no habrá Torneo Clausura ni ligas internacionales por el parate de la fecha FIFA, no obstante, el fútbol no se detiene. Por otra parte, Franco Colapinto vuelve a Monza para la fecha 16 del calendario y sigue el Rugby Championship, en donde se disputará la semana tres del Torneo de Cuatro Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies.

Copa Argentina

Comienzan los Cuartos de final del Torneo Federal con un partido en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario:

Viernes

  • 21.10: Tigre vs Independiente Rivadavia

Primera Nacional

Empieza la fecha 30 en el campeonato por el Ascenso. Con 15 puntos en disputa para entrar al Reducido, Deportivo Madryn lidera el Grupo A y Gimnasia (J) la Zona B:

Viernes

  • 15.30: San Miguel vs Almagro
  • 15.30: CADU vs Morón
  • 19.00: Estudiantes vs Nueva Chicago
  • 20.00: Colegiales vs San Martín (T)
  • 20.00: All Boys vs Gimnasia y Tiro

Sábado

  • 13.30: Atlanta vs Güemes

Domingo

  • 16.00: Deportivo Madryn vs Los Andes
  • 16.00: Gimnasia (M) vs Gimnasia (J)
  • 16.00: Mitre SdE vs Defensores de Belgrano
  • 17.00: Central Norte vs Agropecuario
  • 17.00: Chaco For Ever vs Chacarita
  • 17.00: Colón vs Estudiantes RC
  • 18.00: Racing Cba vs Patronato

Liga femenina

Hoy comienza la fecha 5 del Torneo Clausura:

Viernes

  • 15.30: Gimnasia vs San Lorenzo
  • 19.10: Talleres vs River

Sábado

  • 15.00: Belgrano vs SAT
  • 16.00: San Luis vs Boca

Fórmula 1

Se corre la fecha 16 del calendario y la F1 llega al GP de Monza:

Cronograma:

Viernes

  • 8.30: Práctica Libre 1
  • 12.00: Práctica Libre 2

Sábado

  • 7.30: Práctica Libre 3
  • 11.00: Clasificación

Domingo

  • 10.00: Carrera

Rugby Championship

Se disputará la semana 3 del Torneo de 4 Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies:

Sábado

  • 01.30: Australia vs Argentina
  • 4.05: Nueva Zelanda vs Sudáfrica 