Este fin de semana no habrá Torneo Clausura ni ligas internacionales por el parate de la fecha FIFA, no obstante, el fútbol no se detiene. Por otra parte, Franco Colapinto vuelve a Monza para la fecha 16 del calendario y sigue el Rugby Championship, en donde se disputará la semana tres del Torneo de Cuatro Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies.

Copa Argentina

Comienzan los Cuartos de final del Torneo Federal con un partido en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario:

Viernes

21.10: Tigre vs Independiente Rivadavia

Primera Nacional

Empieza la fecha 30 en el campeonato por el Ascenso. Con 15 puntos en disputa para entrar al Reducido, Deportivo Madryn lidera el Grupo A y Gimnasia (J) la Zona B:

Viernes

15.30: San Miguel vs Almagro

15.30: CADU vs Morón

19.00: Estudiantes vs Nueva Chicago

20.00: Colegiales vs San Martín (T)

20.00: All Boys vs Gimnasia y Tiro

Sábado

13.30: Atlanta vs Güemes

Domingo

16.00: Deportivo Madryn vs Los Andes

16.00: Gimnasia (M) vs Gimnasia (J)

16.00: Mitre SdE vs Defensores de Belgrano

17.00: Central Norte vs Agropecuario

17.00: Chaco For Ever vs Chacarita

17.00: Colón vs Estudiantes RC

18.00: Racing Cba vs Patronato

Liga femenina

Hoy comienza la fecha 5 del Torneo Clausura:

Viernes

15.30: Gimnasia vs San Lorenzo

19.10: Talleres vs River

Sábado

15.00: Belgrano vs SAT

16.00: San Luis vs Boca

Fórmula 1

Se corre la fecha 16 del calendario y la F1 llega al GP de Monza:

Cronograma:

Viernes

8.30: Práctica Libre 1

12.00: Práctica Libre 2

Sábado

7.30: Práctica Libre 3

11.00: Clasificación

Domingo

10.00: Carrera

Rugby Championship

Se disputará la semana 3 del Torneo de 4 Naciones y los Pumas visitan a los Wallabies:

Sábado