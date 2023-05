Con el envión anímico de haber vencido en el Superclásico, el puntero River Plate asumirá este domingo un exigente compromiso ante Talleres en Córdoba, donde se espera un marco imponente de 57.000 espectadores con público de ambos equipos, en la continuidad de la fecha 16 de la Liga Profesional.







El equipo de Martín Demichelis aún tiene el sabor dulce del agónico y controvertido triunfo ante Boca en el estadio Monumental, pero ya debe dar vuelta la página y pensar en un riesgoso examen ante la T.



River también tiene como objetivo la Copa Libertadores, en donde no todo le resulta sencillo como en la LPF, ya que perdió con The Strongest en Bolivia (1-3) y Fluminense en Brasil (1-5).



No obstante, el Millonario llega con 10 cotejos invicto en el torneo local, con nueve triunfos y un empate. Según lo resaltan sus estadísticas en la última década, es norma que tras ganar un Superclásico no pierde en la fecha siguiente.



El encuentro será una buena prueba para River, ante un adversario que es de lo mejor de la LPF (suma 27 puntos) y dirigido por Javier Gandolfi, quien rechazó un ofrecimiento para formar parte del cuerpo técnico de Demichelis cuando éste llegó a Nuñez.



La T viene de vencer a Racing y cuenta con el uruguayo Michael Santos, uno de los goleadores del certamen junto a Mateo Retegui (ambos con 10 tantos).



Los cordobeses, que por ser muy ofensivos dan libertades en defensa (14 tantos en contra en 15 cotejos), intentarán el triunfo por la envergadura del adversario y para acercarse a la punta.



El encuentro se jugará desde las 21.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Mario Alberto Kempes.



Un Pirata en La Bombonera

Aún aturdido tras haber perdido el Superclásico con un discutido penal sobre la hora, Boca Juniors recibirá a Belgrano de Córdoba, en un partido válido por la fecha 16 de la Liga Profesional, donde buscará mejorar su imagen.





Campeón vigente del fútbol argentino, Boca sumó apenas 18 puntos cuando ya se jugó más de la mitad del campeonato y se ubica a 19 unidades de River (37), de manera que retener el título se transformó en una utopía.



La derrota en Núñez dejó un tendal de suspendidos: a las expulsiones de Ezequiel Fernández, el uruguayo Miguel Merentiel y Nicolás Valentini, se suman Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela, ambos con cinco amonestaciones.



Esa situación más la cantidad importante de lesionados condicionaron el armado del equipo al DT Jorge Almirón, que modificará el esquema táctico (pasará del 5-3-2 al 4-4-2) con una formación que no tendrá a ningún volante de marca en el mediocampo.



No obstante, el equipo tendrá regresos importantes como el colombiano Frank Fabra y el goleador Darío Benedetto, ambos recuperados de sus lesiones; además de la vuelta de Martín Payero y el paraguayo Oscar Romero desde el arranque, y la duda por el estado físico del peruano Luis Advíncula, quien desde la llegada de Almirón se convirtió en una pieza importante y no entrenó los dos últimos días por una molestia muscular.



El Xeneize iniciará este domingo una seguidilla de cuatro partidos en 15 días, que se extenderá luego ante Argentinos Juniors (el viernes 19 de mayo), Pereira en Colombia (el miércoles 24 de mayo, por la Copa Libertadores) y Tigre de local (el domingo 28 de mayo).



Belgrano sumó 27 puntos y redondea una campaña que ilusiona a la mitad de Córdoba. Para visitar a Boca, el Pirata no tendrá al suspendido Alejandro Rébola y en su lugar ingresará Nicolás Meriano.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 19 (TV: ESPN Premium) en La Bombonera.



La Academia quiere cortar la serie negativa

Racing Club, que obtuvo un punto de los últimos 18 que disputó, intentará cortar esa serie negativa cuando visite a Platense, cuyo entrenador Martín Palermo se juega el puesto luego de tres derrotas seguidas, por la fecha 16 de la Liga Profesional.





La Academia hace seis fechas que no gana, con un empate y cinco derrotas que lo ubican con sólo 18 unidades. La buena es que, en la Copa Libertadores, el equipo de Fernando Gago está en el primer puesto del Grupo A.

Pero, sin dudas, la amplia lista de lesionados, algunos con mucho tiempo de recuperación como Emiliano Vecchio, Johan Carbonero, Leonel Miranda y Gonzalo Piovi, contribuyeron a la caída del equipo.



En las fechas pasadas se sumaron a esa lista por distintas molestias Aníbal Moreno, Gabriel Rojas, Paolo Guerrero, Gabriel Rojas (los cuatro volverán este domingo), Matías Rojas y Maximiliano Romero.



Esas ausencias obligaron al DT a recurrir a juveniles como Emiliano Saliadarre, Santiago Quirós y Tomas Avilés, este último con el Sub-20 de la Argentina que dirige Javier Mascherano. Los malos resultados cada vez le pesan más a Gago, quien fue sondeado por clubes de Brasil y Arabia Saudita.



Por el lado de Platense, tras una buena racha de tres triunfos seguidos, ahora acumuló tres derrotas seguidas, quedó penúltimo en la tabla de promedios y con serio riesgo de descenso.



El partido se jugará a partir de las 16.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Ciudad de Vicente López.



El Halcón recibe al Pincha en Varela

Defensa y Justicia, ubicado en el podio de la Liga Profesional, recibirá a Estudiantes de La Plata, por la fecha 16 del torneo que lidera River Plate.





El Halcón de Florencio Varela -que también compite en la Copa Sudamericana- marcha tercero con 28 puntos y su entrenador Julio Vaccari realizará dos cambios: Julián Malatini por Agustín Sant'Anna (suspendido) y Nicolás Fernández por Juan Miritello.



Su rival, Estudiantes -que también compite en la Copa Sudamericana- tiene 27 puntos y lleva cuatro victorias en fila. El Pincha recuperó al goleador Mauro Boselli, en el único cambio que introducirá el DT Eduardo Domínguez.



Defensa y Justicia se transformó en un escollo complicado para el Pincha, que hace siete partidos que no le puede ganar. En Florencio Varela sólo se llevó el triunfo en 2015 cuando se impuso ajustadamente con un gol de Guido Carrillo.



El encuentro se jugará a partir de las 14 (TV: TNT Sports) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello.