Los Pumas no pudieron este domingo con los All Blacks en la final del Seven de Toulouse, Francia, pero cerraron otra gran actuación en el circuito mundial de la especialidad, a través del cual ya aseguraron su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fue derrota por 24 a 19 en tiempo extra para Los Pumas 7s, que fueron superiores en buena parte del juego, sobre todo en el primer tiempo cuando se fueron arriba por 19 a 7. Tras remontar la historia en el segundo período (19 a 19), los neozelandeses lograron apoyar el try de oro en el tiempo extra para conquistar la medalla dorada, cortesía de Roderick Solo.

Los tantos argentinos llegaron con tries de Germán Schulz, Agustín Fraga y Marcos Moneta, más las conversiones de Santiago Vera Feld y Luciano González.

Argentina se metió en la final más temprano en la jornada, con un contundente 33 a 5 sobre Canadá en semis. Previamente venció 21 a 12 a Sudáfrica en cuartos mientras que en fase de grupos fueron triunfos sobre Alemania (29 a 7) y España (21 a 19), más una notable paliza a Gran Bretaña (50 a 0).

La undécima y última etapa del circuito mundial de Seven se jugará el próximo fin de semana en Londres (sábado 20 y domingo 21).

Argentina, que ya se aseguró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, está segunda en las posiciones generales con 159 puntos, situándose como escolta de Nueva Zelanda, que reúne 186.

Más atrás aparecen Francia (139), Fiji (138), Australia (125), Samoa y Sudáfrica (116), e Irlanda (104).