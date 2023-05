El extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Diego Bossio criticó la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



“Es un porteño que no tiene nada que ver con la Provincia, pero ahí está. Me parece muy pobre su gestión, no hay una sola villa menos, no hay un solo basural menos y no hay un solo bonaerense que esté mejor”, expresó.

