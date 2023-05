El exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, volvió a defenderse este martes de las acusaciones que pesan en su contra por el viaje a Lago Escondido que compartió con jueces, fiscales y empresarios mediáticos y dijo que algunos de los chats que se difundieron tras el hackeo de su celular, y que terminaron provocando su salida de la cartera, "no son ciertos" sino que "fueron alterados".

El exfuncionario declaró este martes, en calidad de testigo, en el juicio por el crimen de Lucas González. Al salir de la audiencia, fue abordado por periodistas que, luego de consultarle por su declaración, aprovecharon la oportunidad para preguntarle una vez más si los chats que se difundieron en los últimos meses "fueron trucados".



Algo nervioso, D'Alessandro reafirmó que los chats "no son ciertos" sino que fueron adulterados. "No es solo lo que digo yo, que lo dije desde un principio, sino lo que vienen diciendo en diferentes causas. Lo que hicieron fue hackear mi teléfono y no solo el mío sino también el de jueces y fiscales que actuaban en causas importantes, y el de Diego Santilli. Y la justicia en un dictamen dijo que habiendo tomado el control del teléfono, lo que se podía hacer era editar, crear o modificar chats existentes", indicó.

"Si vos te fijás, es un programa que yo no utilizaba. Hay chats que son de 2015 y de 2016, que es donde aparecen algunos audios, que es donde se basan ciertos actores del oficialismo para decir que son reales los otros que no son de audio", añadió de forma poco precisa. Y continuó: "Como si fuera poco, la investigación siguió y hoy ya tenemos bien en claro y confeso a una persona que dijo ‘a mi me dieron los objetivos y me pagaron para que hackee a estas personas’. Se sigue investigando, tenemos los teléfonos, tenemos audios del hacker, (información) de cómo actuaba la banda. No voy a parar para dar con el autor ideológico".

Viaje a Lago Escondido

El exministro también fue consultado, este martes, por el "objetivo" del viaje a Lago Escondido. "Simplemente viajar", respondió. "Son personas que conozco hace 25 años. Yo era ministro de Justicia y Seguridad, no tengo relación con ninguno de ellos. Los jueces y los fiscales los conozco hace 25 años. Yo aparte soy abogado. En el viaje no hay nada malo", afirmó.

Además, insistió, "ninguno de los jueces que viajó tuvo o tiene una causa conmigo. Y hay muchísimos viajes que se han realizado, algunos a congresos. Preguntá en el oficialismo, quizás viajaron también".

Entrega de vehículos

También buscó bajarle el tono a la entrega de vehículos a funcionarios judiciales por parte de la cartera que conducía, un hecho que se conoció a partir de los chats. "¿Usted escuchó las declaraciones del ministro de Seguridad de Nación? Todos los ministros entregamos vehículos a los jueces y a los fiscales para sus custodias. Absolutamente todos. Lo que quisieron hacer es un circo que se va a empezar a desarmar con las pruebas", planteó D'Alessandro.

"¿Pero el diálogo en el que le pedían un Toyota fue real?", insistió un periodista. Nuevamente, la respuesta difusa: "A ver, hay diálogos que fueron modificados, alterados, lo dice un dictamen de la justicia. Hay otros que fueron creados, basados en algunos que tenían unos audios. Los chats de 2015, 2016, que algunos también fueron modificados, es donde ellos se basaron. Después, el 19 de octubre de 2022 a mi hackean el teléfono, hago la denuncia, recupero la línea y supuestamente salen diálogos el 2 de diciembre de 2022. Cuanto menos es raro, ¿no?", cuestionó el exfuncionario.

El crimen de Lucas González

Respecto a su declaración en el crimen de Lucas González, reconoció que "hubo irregularidades" en el accionar policial y que "ahora le toca a la justicia dictaminar respecto de este caso".

"Soy muy respetuoso del trabajo de la policía, soy un ferviente defensor de los hombres y mujeres que todos los días ponen el cuerpo para cuidarnos a nosotros en una tarea realmente loable. Ahora, ¿existen malos policías? Sí, por supuesto, igual que en cualquier profesión. Pero son los menos", señaló.

Lo que deben hacer las autoridades al respecto, remarcó el exfuncionario, es usar "las herramientas necesarias para identificarlos, ponerlos a disposición de la justicia y que tengan el juzgamiento que tengan que tener".