Cristina marcó la incompatibilidad entre acordar con el FMI y ser candidato

En su carta a los "compañeros y compañeras", Cristina recordó que la actual crisis económica comenzó con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de iniciar un nuevo proceso de endeudamiento externo que finalizó, otra vez, en un acuerdo con el FMI. "La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina", reseñó.

En ese punto, la vicepresidenta diferenció su nuevo rechazo a ser candidata presidencial --en medio de otro operativo clamor-- con la que enfrentaron el ex presidente Mauricio Macri y el presidente Alberto Fernández. "La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral", señaló.