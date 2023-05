El titular de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar, Sebastián Bisquert, pidió este martes la detención del ginecólogo Diego Javier Clementi, quien está procesado por el abuso sexual de seis mujeres en su consultorio, pero tiene un total de 16 denuncias judiciales del mismo tenor.

"Hoy el fiscal nos informó que él pidió la detención de Clementi tal como nosotros habíamos solicitado la semana pasada, y", dijo, la abogada que está acompañando a las víctimas y que el miércoles pasado se presentó junto a las últimas ocho denunciantes para formalizar esas acusaciones."Ahora tenemos que esperar qué define el juez de garantías", agregó.La letrada contó también que el acusado, uno de los cuales es, conocido por ser uno de los que representa ae integrante de la denominada "banda de los copitos".Clementi "se presenta con nuevos abogados defensores, los doctores Fernando E. Sicilia y Gastón Marano y le solicitan a Juez de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Ariel Monelos la eximición de prisión". En este contexto, el juez, ahora debe resolver sobre el tema y decidir si hace o no lugar a la eximición solicitada.En caso de hacer lugar el pedido "se pueden producir algunas variantes, dni se producirá entorpecimiento probatorio alguno y/o establecer que esa libertad ambulatoria este sujeta a condiciones, como ser presentarse en el juzgado cada cierto tiempo, no acercarse ni tener contacto a comunicación con las víctimas y/o disponer su arresto domiciliario sujeto a condiciones u obligaciones; puede fijar asimismo caución real para que pueda otorgársele, entre otras alternativas al encierro preventivo", añadió la abogada."La detención, de no concederse la eximición solicitada por Clementi, no se hará efectiva hasta que la misma quede firme y allí se abre un camino de apelaciones que pueden llegar hasta la Suprema Corte Provincial, con el imputado en libertad", agregó.Asimismo, Perugino explicó que "la tramitación del incidente respecto a la eximición de prisión que solicita el imputado,e incluso puede ser elevada a juicio".

Clementi seguía atendiendo en su clínica privada

El pasado 30 de abril, se informó que Clementi, a pesar de estar procesado por seis abusos sexuales contra mujeres ocurridos durante la consulta médica y estar siendo investigando por otras denuncias similares.Director médico del, el ginecólogootorgada por el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires distrito II.En el hospital Evita de Lanús, donde Clementi era jefe de servicio, en cambio, fue desvinculado preventivamente de la atención a pacientes "hasta que la Justicia determine su responsabilidad en los casos denunciados".

La causa unificada está siendo instruida por la UFI N.º 9 de Lomas de Zamora especializada en Violencia de Género y Familiar bajo el expediente "I.P.P. 07-00-9312-17 y sus acumuladas".

Por otro lado, al menos 10 médicos ginecólogos fueron denunciados o condenados en los últimos 5 años por estos delitos; siendo paradigmático el caso del médico sanjuanino Carlos Martínez, quien fue condenado en 2019 a 21 años de cárcel por haber abusado de 17 pacientes.

Cómo se conoció el caso

La primera denuncia se radicó en 2017, pero los hechos que salieron a la luz por los testimonios de pacientes se remontan hasta el año 2000.



"Se habla de una continuidad de 22 años de ejercicio de estas violencias, de someter a mujeres a estas prácticas que configuran tormentos", expresó Claudia Perugino y consideró que "las personas que atravesaron situaciones de violencia y la sociedad merecen una respuesta".



"Después de la lucha que este pueblo ha dado en defensa de los derechos humanos, la lucha de las mujeres, del Ni Una Menos, de haber tomado las calles manifestándonos en contra de las violencias por motivos de género, este tipo de situación merece una respuesta", enfatizó.



Luego de que se conociera la noticia sobre los abusos, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (Sagij) repudió los hechos, pero el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires distrito 2, donde está inscripto Clementi, sigue sin pronunciarse al respecto.

