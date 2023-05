El reconocido director español Pedro Almodóvar filmará su primer largometraje en inglés en agosto en Nueva York. Así lo confirmó el propio Almodóvar desde Cannes, donde presentó su último cortometraje, Extraña forma de vida, western protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke. Si bien aún no develó quiénes serán las protagonistas, contó que es una historia contemporánea sobre "dos mujeres en una situación extrema".

“Estoy preparando mi nuevo filme, pero a ritmo medio", contó el cineasta en diálogo con El País. Y explicó que tenía pensado empezar a filmar en octubre, "en Nueva York tres semanas de exteriores y los interiores en España, pero hay poquísimas horas de luz válidas", motivo por el que la filmación pasó para la primavera.

Además, las dos actrices que protagonizarán la película están "ocupadísimas" y "ninguna termina antes de agosto, que si por mí fuera ya estábamos rodando”, dijo.

Si bien Almodóvar ya realizó proyectos con guiones en inglés, como Extraña forma de vida, con Pascal e Hawke y La voz humana, con Tilda Swinton, en ambos casos fueron cortometrajes, que calificó como "ensayos" para el salto que dará ahora con la película guionada e interpretada en ese idioma.

"Los dos cortos, además de ser dos caprichos que me he podido permitir y que me ha dado mucho gusto y mucha libertad hacerlos, también eran ensayos para ver cómo me movía en la lengua", dijo a EFE.

Por qué se bajó de "Manual para mujeres de la limpieza", con Cate Blanchett

En 2022, el realizador de películas Madres paralelas, La piel que habito, y Carne trémula, había anunciado que realizaría una adaptación del libro Manual para mujeres de la limpieza con Cate Blanchett como protagonista. Sin embargo, meses después se bajó del proyecto y la actriz quedó a cargo de la producción de la que hubiera sido su primera película en inglés.

"Era una gran producción, era viajar mucho y yo tengo una movilidad limitada, no se me nota al andar pero estoy operado de espalda y lo mejor no era hacer tantos viajes", explicó al medio español, aclarando que si bien no participó de la producción el guión es suyo.



"Era un proyecto demasiado grande para mí. Sobre todo por mis condiciones físicas. Había que hacer muchos viajes largos para localizar en Ciudad Juárez, Alburquerque, Oakland, en una bahía mexicana cerca de Acapulco... y mi espalda no da más", agregó.

Además, mencionó otras razones como algunos cruces con el equipo que prefirió evitar. "Cada elemento de los decorados se iba a fabricar de nuevo y yo superviso cada detalle. Como es un drama de época hay que fabricar todo y entendí que me iba a volver loco, que no tendría el mismo control”, señaló.

Y el hecho de que "en Manual para mujeres de la limpieza hay muchos más personajes, decorados y localizaciones. Lo intuí imposible. Con gran dolor de mi corazón, por lo que me gustaba el guión, entendí que lo más honesto era bajarme del proyecto", y admitió que había quedado "fatal" con Cate Blanchett.



En ese contexto, sostuvo que "me da bien lo contemporáneo que pueda hacer toda la dirección de arte, y películas intimistas con pocos personajes”, como será su próxima película.

