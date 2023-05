Un día después de la renuncia a la candidatura presidencial que hizo la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, desde el kirchnerismo confirmaron la movilización para el 25 de mayo. Anunciaron que ella asistirá y que será la única oradora. Así lo adelantaron los referentes de la "mesa de Ensenada", conformada por distintas agrupaciones y sindicatos en la sede porteña del sindicato Smata. El acto comenzará a las 16 y será en Plaza de Mayo. La idea, explicaron, es "romper la proscripción en las calles". Además, recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. La consigna será "Argentina con Cristina". "Ella nos está convocando a una pelea mucho más profunda de lo que pensamos", dijo el ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, y llamó a "reventar la Plaza de Mayo y la 9 de Julio".

El peronismo transita un momento de desorganización e intentará, con el acto que están planificando para el 25, empoderar a CFK y demostrar que ella es la armadora y líder indiscutida del espacio. Desde todos los sectores siguen esperando que la vicepresidenta tome todas las definiciones y un sector del kirchnerismo, incluso, no se da por vencido y sigue insistiendo con que debe ser la candidata. "No hay plan b", decían a este diario organizadores del acto y aseguraban que seguirán peleando por su candidatura hasta el cierre de listas, que es el 24 de junio. Confían --ignorando las dos veces que ya dijo que no será candidata-- que ella puede esperar más tiempo para anunciar una posible candidatura porque su figura no necesita ser instalada y que, además, anunciarlo con tanta anticipación no tendría sentido porque le daría ventaja al Poder Judicial para acelerar los procesos e impugnarla.

La vicepresidenta habló durante los últimos días con su hijo y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, y, luego de eso, habría tomado la decisión de participar del acto. Con esa información, algunos dirigentes cercanos a ella, que también participaron del Congreso del PJ el martes, estuvieron juntando voluntades de gobernadores y otros dirigentes para que asistan a Plaza de Mayo para recordar la asunción de Néstor y escucharla. "Lo de la semana pasada --por el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan-- los terminó de convencer", decían los que conversaron con los líderes provinciales que estuvieron en el Congreso partidario.

Varios de los dirigentes del kirchnerismo, incluso, aseguran que sabían que CFK estaba escribiendo una carta, aunque no tenían en claro el contenido y opinan que ella allí "no dijo que no quiere ser candidata, sino que no puede, que no se lo permiten". En esa línea, creen que será necesario "generar las condiciones de posibilidad" para que sí pueda. "No la deja ser candidata el poder judicial en connivencia con la oposición. Tenemos que ir contra ese sistema. Capaz llegamos a hacerlo antes del 24 de junio, capaz no, pero ella nos está diciendo: 'no es un tema de si es o no una definición mía. Ustedes hagan lo que tienen que hacer para generar las condiciones", explican.

El acto en la sede de SMATA comenzó a las cinco de la tarde cuando más de 30 dirigentes --entre los que estaban los diputados Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés; los ministros bonaerenses Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y sindicalistas como Hugo Yasky y Roberto Baradel, entre otros-- se subieron al escenario, ante más de mil personas que con fervor cantaban "Néstor, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo", y "Cristina Presidenta", con los dedos en V.

El primero en tomar la palabra fue el dueño de casa, Mario "Paco" Manrique, Secretario adjunto de Smata. "Vivimos una crisis institucional nunca vista. Tenemos una justicia que toma decisiones en temas que no le competen", comenzó. Luego, dijo sobre CFK que "tratan de proscribirla y quitarle al pueblo la posibilidad de elegir. Por eso es hora de poner un freno a toda esta locura". En esa línea, subrayó que la oposición y la Corte avanzan porque "no sienten el calor de la gente". "El 25 es hora de demostrar que el pueblo está dispuesto a pelear por su libertad, por la democracia y por sus derechos", cerró.

Larroque, a su turno, anunció que el acto sería en Plaza de Mayo y no en la 9 de Julio, como se había dicho. Se decidió ese lugar, explicó, porque "es donde siempre se han debatido los destinos de este pueblo". El ministro bonaerense llamó a "reventar Plaza de Mayo y también llenar la 9 de Julio". "Ella nos está convocando a una pelea mucho más profunda de lo que pensamos", dijo y para finalizar agregó: “en esta hora crucial que atraviesa la Patria, con la democracia en peligro, con el avance de los poderes fácticos, estas peleas se definen en la calle". Larroque tuvo el aval de la vicepresidenta para avanzar con la convocatoria e incluso estuvo reunido con ella el día anterior.

También habló en SMATA la dirigenta de CTERA, Sonia Alesso. "Tenemos que discutir qué programa vamos a llevar adelante y eso se hace con el pueblo en la calle", indicó haciéndose eco de la propuesta de la vicepresidenta. Vanesa Siley, de la Corriente Federal de los Trabajadores, opinó que "el pueblo argentino debe hacerse cargo de su propio destino", y que CFK "nos invita a la hora de los pueblos y a que agarremos la bandera argentina, y la de nuestras agrupaciones, y juntemos a los compañeros para que el 25 de mayo, que es el día de la patria, rompamos la proscripción".

Gustavo Menéndez, intendente en uso de licencia de Merlo, fue el más efusivo. Se paró en el escenario y dijo: "¿somos merecedores del esfuerzo que le pedimos a CFK? Seguimos pidiéndole definiciones a ella como si fuese nuestra madre. Hay que trabajar para decirle que se tire, que hay agua en la pileta". El cierre, en tanto, estuvo a cargo de Mario Secco. El intendente de Ensenada insistió, como había hecho en declaraciones radiales más temprano, que "una gran parte del pueblo sigue pidiendo cfk presidenta". "Ayer había una tristeza grande porque no intepretábamos la carta, pero es ella la única que puede ordenar. Es la que tiene el poder y no se lo dimos nosotros, sino gran parte del pueblo. Vamos a armarle el nuevo 17 de octubre a nuestra compañera", finalizó.

El acto será el cierre de una serie de eventos que viene organizando hace meses la "mesa de Ensenada", como parte del "operativo clamor". El primero fue un plenario en Avellaneda, el segundo uno en Chaco y también hubo un acto frente a Tribunales a mediados de abril en el que la consigna, además de Cristina presidenta, fue "democracia o mafia judicial". En ninguno de ellos habló la vicepresidenta. Este será el primero.