Un divertido cruce se dio este sábado entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el analista financiero y abogado liberal Carlos Maslatón, después del encuentro -con selfie incluida- que habían tenido en los estudios de C5N, este jueves, cuando la expresidenta brindó una extensa entrevista en el programa Duro de Domar.

Maslatón se quejó porque CFK todavía lo tenía bloqueado: "No hay caso", escribió junto a la captura de imagen que indicaba que el "block" se mantenía. A lo que la vicepresidenta respondió: "Desbloqueado. ¿Viste que no soy rencorosa? Proceda Maslatón!", en referencia a la muletilla utilizada por el liberal.

"Gracias por su amable reconsideración, Vicepresidenta Cristina", devolvió el antiguo aliado de Javier Milei.



Durante la entrevista televisiva, que tuvo picos de 11 puntos de rating, Cristina Fernández había dicho del panelista de Duro de Domar: "La falta de libertad para decidir fue apoyada por Maslatón -dijo-. Me encanta Maslatón, no pienso en nada como él, pero me encanta. Me divierte mucho".



Una vez que finalizó el reportaje, la vicepresidenta se sacó fotos con los y las panelistas del programa, entre ellos, el referente liberal, quien posteó la imagen en sus redes sociales.

El referente libertario dijo respecto del comentario que había hecho de él la vicepresidenta: “No es que está de acuerdo con lo que yo pienso, y eso lo dijo, creo que se identifica conmigo y yo con ella por la metodología política y de respeto al pensamiento del otro. Y convivencia en un ambiente democrático entre personas que piensan diferente y eso, hoy en día, es un valor”.



Y agregó: "En una era de la grieta, en donde hay insultos, tratando de matar y cosas que creíamos archivadas, pensábamos que el pacto político del año 1983 era definitivo. Yo soy demócrata y ella es demócrata. Y destaco el pacifismo de ella”. También comentó que le había dicho a la expresidenta "creo que usted tiene que ser candidata este año, me parece que equilibra el sistema político".

La selfie que se sacó Maslatón con Cristina Fernández tras la entrevista en "Duro de Domar". Imagen: Instagram





Quién es Carlos Maslatón

Abogado, experto en inversiones bursátiles, Maslatón fue concejal de la ciudad de Buenos Aires por la UCeDe y condujo su propio programa radial hasta el año 2015. Se define como liberal, de derecha y capitalista.

El analista financiero y abogado Carlos Maslatón fue aliado del diputado por La Libertad Avanza y candidato a presidente, Javier Milei. Sin embargo, ahora sostiene que "nos está costando carísimo su demagogia" y que "no conoce ni le gusta el trabajo parlamentario".



Además, había criticado la alianza de Milei con el legislador provincial tucumano Ricardo Bussi, hijo y heredero político del represor Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad.



Es un activo en redes sociales, con opiniones disruptivas sobre política y economía, nacional e internacional.



