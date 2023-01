El analista financiero y abogado liberal Carlos Maslatón le respondió a su antiguo aliado, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, y sostuvo que "nos está costando carísimo su demagogia" y que "no conoce ni le gusta el trabajo parlamentario".

En diálogo con AM750, Maslatón apuntó contra el legislador por las acusaciones que vertió en su contra: "(Javier) Milei dijo por radio que estoy en transa con (el Jefe de de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta, al que considero el enemigo político número 1 de la libertad. No tengo ningún arreglo ni con él ni con nadie. Yo no hago ese tipo de arreglos. Soy uno de los pocos que no tiene ingresos de la política", señaló en Mediodía750.

Y agregó: "Milei dice eso y yo le digo que está completamente loco. Está condicionando toda su actividad política a los negocios que pueda hacer. Dejó de lado todo el tema de la casta y se comporta al estilo de (José Luis) Espert de hace dos años".

"Hay otras declaraciones que son un desastre, más allá de su análisis político que tampoco comparto. Por eso les dije que dirimamos las diferencias en unas PASO. La hermana dijo que no, que es la que maneja todo", enfatizó.

Además, el abogado e histórico militante político liberal criticó la alianza de Milei con el legislador provincial tucumano Ricardo Bussi, hijo y heredero político del represor Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad. "Yo no quiero ver a nadie en el espacio que diga que la democracia no sirve. Yo hago política hace 40 años y las señales que dejé fueron estas, no la del fascismo o la de minimizar el terrorismo de estado. Estoy en las antípodas de eso", sentenció.

En el mismo sentido, insistió en que las ideas de desmantelar el Banco Central, dolarizar la economía argentina y privatizar la obra pública de Milei son "irrealizables, demagogas y mentirosas".

"Nos está costando carísimo su acto de demagogia, de decir que regala lo que cobra del Estado". sentenció. En la misma línea, explicó que al diputado de la Libertad Avanza "no le gusta el trabajo parlamentario, no lo conoce y no se siente identificado".

Por último explicó que el acuerdo de pago con el FMI por la deuda externa adquirida durante el gobierno de Mauricio Macri "no se va a cumplir" porque "se tergiversaron los motivos por los que se pidió el préstamo", ya que "se malversaron los fondos para sostenimiento cambiario".

"Este gobierno neokirchnerisa (por el de Alberto Fernández) convalidó el acuerdo de Macri con sus actos. En lugar de denunciarlo, de decir que lo van a revisar, dijeron a todo que sí", expresó.

"Sin embargo, soy muy positivo con la economía argentina. El crecimiento en los próximos años va a ser muy fuerte", concluyó.